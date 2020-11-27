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27.11.2020 - 22:12 | | AA

THY, yeni hava kargo şirketi kuracak

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu, yüzde 100 THY iştiraki olan bir hava kargo şirketinin kurulmasına karar verdi.

THY, yeni hava kargo şirketi kuracak

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yönetim Kurulumuzca kargo operasyonlarına olan odağın artması, yeni ürün geliştirme ve dikey entegrasyon gibi odaklanmış stratejiler geliştirilmesi konusunda hızlı adım atılmasını sağlamakla beraber Turkish Cargo'nun benzersiz rekabet avantajından en üst düzeyde yararlanarak sektörün en önemli oyuncuları arasındaki yerimizin sağlamlaştırılması ve gelecekte potansiyel stratejik yurt dışı ortaklıklar için de ayrı bir platform oluşturulması amacıyla yüzde 100 THY iştiraki olan bir hava kargo şirketinin kurulmasına karar verilmiştir."

Meğer Türkçe biliyormuş...Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda maske ve mesafe denetimi yapıldı. Uyarılara rağmen maskesini düzgün takmayan ve Türkçe bilmediğini söyleyen yabancı uyruklu bir yolcu maske cezası yedikten sonra Türkçe konuşmaya başladı.
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