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13.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

THY yurtdışına %40 indirimle uçuracak

Türk Hava Yolları (THY), yurtdışı noktalarına yüzde 40 indirim kampanyası başlatıyor.

THY yurtdışına %40 indirimle uçuracak

THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre, yolcular dünyanın en güzel şehirlerini Türk Hava Yolları’nın uygun fiyatları, esnek biletleme seçenekleri ve güvenli seyahat standartları ile keşfedecek.

THY’nin yurtdışı uçuşlarında ve tüm bilet tiplerinde geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, 13 - 15 Ocak’ta satın alacakları biletler ile 1 Nisan - 31 Aralık’ta yüzde 40 indirimli uçacak.

Yolcular, kampanya kapsamında satın alacakları biletlerin tarihinde ücretsiz değişiklik yapma hakkına da sahip olacak. İptal ya da iade durumunda ise ücret sınıfı kuralları geçerli hale gelecek. KKTC Ercan Havalimanı ve Çin anakarası (Pekin, Şangay, Guangzhou ve Xi’an) varışlı/çıkışlı noktaların kapsamda yer almadığı kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere “www.turkishairlines.com” internet adresinden ulaşılabilecek.

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