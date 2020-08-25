BİST1.092-1.47EURO8.750.69USD7.390.30ALTIN458.710.19
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri THY'den ikram açıklaması
    ABONE OL
    25.08.2020 - 22:55 | | DHA

    THY'den ikram açıklaması

    Türk Hava Yolları (THY) koronavirüs nedeniyle iç ve dış hat uçuşlarında ikram konseptinde değişikliğe gitti. Buna göre tüm yurt içi ve iki saate kadar olan yurt dışı uçuşlarında ikram verilmeyecek.

    THY'den ikram açıklaması

     

    Konuyla ilgili olarak THY'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

    Değerli yolcularımız, Pandemi sürecinde sizlerin ve ekiplerimizin sağlığını maksimum düzeyde korumak ve kabin ekibi-yolcu temasını minimuma indirmek amacıyla mevcut ikram konseptimizde değişiklik gerçekleştirdik. Bu kapsamda, tüm yurt içi uçuşlarımızda ve 2 saate kadar olan yurt dışı uçuşlarımızda ikram servisi gerçekleştirilmeyecektir. Bu uçuşlarımızda, talep eden yolcularımıza su servisi yapılacaktır. 2 saat üzeri olan yurt dışı uçuşlarımızda özel kutu/paket içerisinde ikram servisi yapılmaya devam edilecektir. Bilginize sunarız."

    3 Bakan Giresun'da! İncelemelerde bulundularİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Dışişleri'nden Laura kasırgasından etkilenen ülkelere taziye mesajı

    Dışişleri'nden Laura kasırgasından etkilenen ülkelere taziye mesajı

    Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

    Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

    Türkiye uçak gemisi yapacak mı?

    Türkiye uçak gemisi yapacak mı?

    Son dakika... Adana'daki orman yangınıyla ilgili flaş gelişme! 3 kişi gözaltına alındı

    Son dakika... Adana'daki orman yangınıyla ilgili flaş gelişme! 3 kişi gözaltına alındı

    Sıradaki Haber