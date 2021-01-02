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02.01.2021 - 11:05 | | İHA

THY’den İngiltere uçuşlarına ilişkin açıklama

Türk Hava Yolları, İngiltere çıkışlı Türkiye varışlı yolcu gelişlerinin durdurulduğunu ve İngiltere varışlı uçuşlarının yanı sıra İngiltere çıkışlı transit seferlerin planlandığı şekilde devam edeceğini açıkladı.

THY’den İngiltere uçuşlarına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam saatlerinde mutasyona uğramış 15 korona virüs vakasının tespit edilmesi nedeniyle İngiltere’ye gerçekleştirilen seferlerin durdurulduğunu açıklamıştı. Bugün de Türk Hava Yolları’ndan (THY) konuya ilişkin bir açıklama geldi. THY, İngiltere çıkışlı ve Türkiye varışlı yolcu gelişlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Açıklama sosyal medya hesabından yapıldı

Türk Hava Yolları’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Resmi otoritelerce alınan karar uyarınca, İngiltere çıkışlı Türkiye varışlı yolcu gelişleri durdurulmuştur. Türkiye çıkışlı İngiltere varışlı uçuşlarımız, İngiltere çıkışlı-başka ülke varışlı(transit) planlandığı şekilde devam etmektedir. Bilet değişikliği ve diğer talepleriniz için 444 08 49 numaralı çağrı merkezimizden veya biletinizi satın aldığınız acenteye başvurarak gerçekleştirebilirsiniz. Konu hakkında yeni gelişmeler ve güncel bilgiler, web sitemizden veya sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılmaya devam edecektir” açıklamasına yer verildi

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