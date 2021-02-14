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14.02.2021 - 00:09 | | AA

THY'den Sevgililer Günü'ne özel indirim kampanyası

Türk Hava Yolları (THY) Sevgililer Günü’ne özel çift kişilik uçuşlarda yüzde 50'ye varan indirim kampanyası başlattı.

THY'den Sevgililer Günü'ne özel indirim kampanyası

THY internet sitesinde yer alan açıklamada, "13-16 Şubat tarihleri arasında, İstanbul’dan yurt dışına gerçekleştireceğiniz 2 kişilik Economy Class uçuşlarda yüzde 50’ye varan indirimlerden faydalanabilirsiniz. Kiev, Podgorica, Tokyo, Phuket, Dubai, Barselona, Paris, Cape Town, Kazablanka, Venedik, Prag , Miami ve daha fazla noktaya Sevgililer Günü’ne özel avantajlarla uçun." ifadeleri kullanıldı.

Kampanyanın 13 Şubat 2021 - 16 Şubat 2021 tarihleri arasında düzenlenen ve seyahat tarihi 1 Nisan 2021 - 31 Aralık 2021 arasında olan biletler için geçerli olacağı belirtildi.

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