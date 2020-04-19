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    HaberlerEkonomi Haberleri THY'den tahliye uçuşlarına ilişkin açıklama
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    19.04.2020 - 00:05 | | AA

    THY'den tahliye uçuşlarına ilişkin açıklama

    Türk Hava Yolları (THY), yurt dışından gerçekleştirilecek tahliye uçuşlarının bilet fiyatları hakkında bazı mecralarda yer alan iddiaların gerçek dışı olduğunu bildirdi.

    THY'den tahliye uçuşlarına ilişkin açıklama

     

    THY, yurt dışından yapılacak tahliye uçuşlarında bilet fiyatlarıyla ilgili sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

    THY'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 23 Nisan 2020 tarihinde Washington DC ve New York'tan, 24 Nisan 2020 tarihinde ise Los Angeles'tan icra edilecek tahliye seferlerindeki bilet fiyatlarının şehirlere göre sabit fiyat uygulanarak her şey dahil 799-899 dolar aralığında belirlendiği ifade edildi.

    Açıklamada, ilgili paylaşımlarda kullanılan ekran görüntüsünün 20 Mayıs 2020 tarihine ait olduğu aktarılarak, "Bu tarihte ABD'den planlanmış bir tahliye seferimiz bulunmamaktadır. Milli bayrak taşıyıcı hava yolu olmanın verdiği sorumlulukla dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarımızı vatan topraklarına kavuşturuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu zorlu süreçte dünyanın dört bir yanından 25 bin vatandaşımızı ailelerine kavuşturduk. 59 ülkedeki yaklaşık 25 bin vatandaşımızın da ramazan aynını evlerinde aileleriyle birlikte geçirmelerini sağlamak için bakanlıklarımızla koordineli bir çalışma yürütüyoruz." denildi.

    "Markamızın yurt dışından gerçekleştirilecek tahliye uçuşlarının bilet fiyatları hakkında bazı mecralarda yer alan iddialar tamamen gerçek dışıdır." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, sürecin başından beri büyük bir gayretle çalışan THY'nin, millete karşı görevini aynı hassasiyetle ifa etmeye devam edeceği vurgulandı.

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