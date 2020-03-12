THY'den yolculara "corona virüs" mektubu

THY Basın Müşavirliği'den yapılan açıklamaya göre dünyanın 124 ülkesinde görülen ve seyahat endüstrisi için endişe kaynağı haline gelen koronavirüs (Covid-19) ile ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği, gerekli önlemlerin alınmaya devam edildiği belirtildi. Koronavirüs'ün ilk ortaya çıktığı Çin ile yapılan uçuşların bir süre sonra durdurulduğu, daha sonra aynı uygulamanın diğer riskli ülkeler için de hayata geçirildiğinin anlatıldığı açıklamada bir yandan da THY'nin filosundaki uçaklarda dezenfeksiyon işlemlerinin aralıksız sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

"TİTİZ BİR TEMİZLİKTEN GEÇİYOR"

Açıklamada, koronavirüs ile ilgili iletişim sürecinin de yolcular açısından şeffaf bir şekilde yürütüldüğü belirtilirken, bu kapsamda THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın yolculara bir e-posta gönderdiği bildirildi. Seyahat güvenliği ve yolcu sağlığına verdikleri önemin anlatıldığı, bugüne kadar alınan tedbirlerin ifade edildiği e-posta, Türkçe ve İngilizce olarak kaleme alınırken, İlker Aycı'nın şu ifadeleri yer aldı:

"Türk Hava Yolları olarak en büyük önceliğimiz yolcularımızın ve ekiplerimizin güvenliği ve sağlığıdır. Covid-19 virüsü ile ilgili haberlerin kamuoyuna yansıdığı ilk günden itibaren Türk Hava Yolları, gelişmeleri yakından takip etmiş, muhtemel senaryoları en üst seviyede değerlendirmiş ve gerekli tüm ek önlemleri almıştır. Filomuzda bulunan tüm uçaklar uçuşları sonrasında, ulusal ve uluslararası sivil havacılık otoriteleri tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde titiz bir temizlikten geçmektedir. Bu temizlikte kabin ve lavabolardaki tuvaletler, katlanır masalar, dirseklikler, emniyet kemeri tokaları ve uçak içi eğlence ekranları ve kumandaları gibi sıkça dokunulan yüzeyler dezenfektanlarla silinmekte; tüm battaniyeler, bezler, koltuk baslığı kılıfları, çarşaflar ve kulaklıklar her uçuşta yenileriyle değiştirilmektedir.

HANGİ UÇUŞLAR DURDURULDU?

Çin, Iran, Irak, Güney Kore ve İtalya'ya olan tüm tarifeli uçuşlarımızın durdurulduğu kamuoyuna duyurulmuştur. Uluslararası uçuşlardan gelen tüm uçaklarımızın kabinleri, uçuş öncesi ve sonrası yolcularımızı taşıyan otobüslerimizin içleri, yolcu salonlarımız ve biletleme alanlarımız detaylı bir temizleme sürecinden geçmektedir.

Bu süreç, aralarında Covid-19 olarak bilinen yeni koronavirüsün de bulunduğu virüslere karsı etkili olduğu kanıtlanmış dezenfektan buharlama işlemini de içermektedir. Uçuş sırasında, kabinin içindeki hava hastane standartlarındaki Yüksek Verimli Partikül Hava Filtreleri (HEPA) sistemleriyle sürekli olarak temizlenmektedir. Kabindeki hava saatte 15 ila 30 kez tamamen tazelenirken, havadaki toz parçacıkları ile bilinen tüm bakteri ve virüsler filtrelenir. Bu işlemle kabinde mümkün olan en iyi hava kalitesi elde edilir.

Tüm uçaklarımızla bulunan yüksek kaliteli temizlik malzemelerine ek olarak, Hong Kong, Tayvan, Japonya, Malezya, Singapur ve Tayland uçuşlarımızda lavabolarda tıbbi dezenfektanlar yolcularımızın hizmetindedir. Tüm Türk Hava Yolları ekipleri hastalık durumlarının idaresi hususunda bilgili ve eğitimli olup, herhangi bir tıbbî acil durumda sizlere yardımcı olmaya hazırdır. Covid-19 salgını, alt edilebilmesi için ulusal ve uluslararası seviyede uyumlu çaba gerektiren karmaşık bir durum arz etmektedir. Türk Hava Yolları ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla yakın temas halinde olup, aldığı önlemleri havada ve yerdeki güvenliğinizi ve sağlığınızı güvence altına almak için geliştirmeye devam edecektir. Desteğiniz ve anlayışınız için teşekkür ederiz."

SİNGAPUR'DA DA DEZENFEKTE EDİLİYOR

Türk Hava Yolları uçakları koronavirüse karşı Singapur’da da dezenfekte ediliyor. Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu Türk Hava Yolları Singapur uçuşlarını gerçekleştiren uçaklarını misafirlerinin seyahat güvenliğini sağlamak amacıyla hem İstanbul’da hem de Singapur’da dezenfekte ediyor. COVID-19 (koronavirüs) önlemleri kapsamında, bugün başlayan uygulama ile Singapur’dan İstanbul’a seyahat edecek yolcular için uçaklar Singapur’da da dezenfekte edilecek.

Türk Hava Yolları’nın haftada 7 frekans (her gün) uçuş düzenlediği Singapur Changi Havalimanı’nda gerçekleştirilen dezenfeksiyon işleminde uluslararası laboratuvarlarda test edilmiş, Dünya Sağlık Örgütü, uçak üretici firmaları ve uluslararası havacılık otoriteleri tarafından gerçekleştirilen testleri başarıyla geçmiş kimyasal ilaçlar kullanılıyor. Havaya, özel bir cihaz ile püskürtülen kimyasal 10 dakika boyunca uçak içerisinde dezenfeksiyonu gerçekleştirerek virüs ve bakterilere karşı koruma sağlıyor. İşlem toplamda 25 dakika kadar sürüyor.

YOLCULARIN TEMAS ETTİĞİ HER NOKTA DERİNLEMESİNE TEMİZLENİYOR

Dezenfeksiyon işlemi ile baş üstü dolapları, pencereler, koltuk başları, koltuk kenarları, mutfak ve lavabolar başta olmak üzere yolcuların ve uçuş ekibinin temas ettiği her nokta derinlemesine temizleniyor. Her uçuştan sonra battaniye ve yastık gibi tekstil ürünleri değiştirilerek yüksek sıcaklıkta yıkama işlemi uygulanıyor.

Türk Hava Yolları uluslararası seyahat güvenliğini önemli ölçüde ilgilendiren bu vakaya karşı süreci uluslararası sağlık ve havacılık otoriteleri ile iş birliği içerisinde takip ediyor ve gerekli önlemleri alıyor. Bayrak taşıyıcı operasyon merkezi İstanbul Havalimanı’nda uluslararası uçuşlardan gelen tüm uçaklarında dezenfeksiyon işlemi uygulamaya da devam ediyor.