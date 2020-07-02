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    HaberlerEkonomi Haberleri THY’nin Bulgaristan seferleri başladı
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    02.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    THY’nin Bulgaristan seferleri başladı

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Bulgaristan’a uçuşlarını 16 Mart’ta askıya alan Türk Hava Yolları (THY) dün itibarıyla uçuşlara yeniden başladı. THY Sofya Temsilciliği’nden yapılan yazılı açıklamada, haftada 3 sabah, 2 akşam olmak üzere toplamda 5 sefer olarak icra edilecek uçuşların en kısa zamanda artmasının beklendiği ifade edildi.

    THY’nin Bulgaristan seferleri başladı

     

    Açıklamada, uçuş öncesinde sosyal mesafeli check-in ve boarding, ateş ölçümü, maske zorunluluğu, kabin bagajlarının küçültülmesi, kabin içinde yolculara hijyen kiti dağıtılması, hepa filtreli hava sterilizasyonu, uçak içi detaylı dezenfekte gibi önlemler alındığı vurgulandı.

    Bu arada, Başkent Sofya Havaalanı’na sabah saatlerinde iniş yapan ilk THY uçağının yolcularını Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği Müsteşarı Erman Topçu karşıladı. Topçu, gelecek günlerde normalleşmenin tam olarak sağlanması durumunda hem Sofya hem de Varna’ya sefer yapılabileceğini belirtti. Topçu, “Bu ilk seferin iki ülke halkları arasında turizm yoluyla güçlenecek olan bağların daha ileri seviyeye taşınmasına vesile olmasına ümit ediyoruz” dedi.

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