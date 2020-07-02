THY’nin Bulgaristan seferleri başladı

Açıklamada, uçuş öncesinde sosyal mesafeli check-in ve boarding, ateş ölçümü, maske zorunluluğu, kabin bagajlarının küçültülmesi, kabin içinde yolculara hijyen kiti dağıtılması, hepa filtreli hava sterilizasyonu, uçak içi detaylı dezenfekte gibi önlemler alındığı vurgulandı.

Bu arada, Başkent Sofya Havaalanı’na sabah saatlerinde iniş yapan ilk THY uçağının yolcularını Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği Müsteşarı Erman Topçu karşıladı. Topçu, gelecek günlerde normalleşmenin tam olarak sağlanması durumunda hem Sofya hem de Varna’ya sefer yapılabileceğini belirtti. Topçu, “Bu ilk seferin iki ülke halkları arasında turizm yoluyla güçlenecek olan bağların daha ileri seviyeye taşınmasına vesile olmasına ümit ediyoruz” dedi.