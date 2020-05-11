THY’nin ‘İyiliğe Uçanlar’ı Ramazan’da hız kesmedi

THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre, 1.000’e yakın dernek gönüllüsünün desteğiyle oluşturulan yardım kolilerinin hazırlanmasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zamanın büyük kısmını evde geçiren ailelerin ihtiyaçları ayrıntılarıyla düşünüldü. Paketlerde gıda ürünlerinin yanı sıra temizlik ürünleri ve koruyucu maske ile eldiven de yer aldı.

THY Kabin Amiri ve platformun kurucusu Sinem Güldal, salgın başlangıcından bu yana 620 aileye yardım kolisi ulaştırıldığını belirtti.

Annelere sürpriz

THY Kabin Memuru Elif Aksoy ise “İyiliğe Uçanlar” olarak özel günleri, insanları mutlu etmenin ve onlarla bir şeyler paylaşmanın bahanesi olarak gördüklerini belirtti. İyiliğe Uçanlar Platformu gönüllüleri Anneler Günü’nde, yüksek seviyede engelli çocuğu olan anneler için sürpriz hazırladı.

Gaziosmanpaşa’da yaşayan, çocuklarının durumu ve yaşadıkları maddi güçlük nedeniyle hiç Anneler Günü kutlanamamış kadınlar, evlerinde ziyaret edilerek, hediyeler verildi. İhtiyaç sahibi anne ve çocuklar bu sürprizden duydukları memnuniyeti dile getirdi.