THY’nin yurt dışı yolcusu % 10 arttı

Türk Hava Yolları (THY), ocak ayında dış hat yolcu sayısını yüzde 10 oranında artırdı.

THY açıklamasına göre, şirketin dış hat doluluk oranı da bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.6 puan artarak yaklaşık yüzde 80 olarak gerçekleşti. İç Hat uçuşların doluluk oranı ise 0.3 puan azalarak yaklaşık yüzde 87 oldu.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yaklaşık yüzde 4’lük, dıştan dışa transfer yolcular hariç dış hat yolcu sayısında ise yaklaşık yüzde 19’luk artış gerçekleştiren THY’nin toplam dış hat yolcu sayısı, geçen senenin ocak ayına göre yüzde 10 arttı.

Ocak ayında Uzak Doğu, Afrika, Avrupa, Kuzey Amerika ve Orta Doğu yolcu sayıları da sırasıyla yüzde 13.6, yüzde 11.8, yüzde 8.7, yüzde 7.1 ve yüzde 3.2 artış kaydetti.

THY’nin ocak ayında taşınan kargo ve posta hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.4 seviyesinde artarken, kargodaki bu büyümeye yüzde 19.6 ile Uzak Doğu, yüzde 12 ile yurt içi, yüzde 6.4 ile Avrupa ve yüzde 4.3 ile Kuzey Amerika katkı sağladı.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, konuya ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi:

2020 hedefleri

“Ocak ayındaki performansımız 2020 yılı hedeflerimize ulaşmak için doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.

Özellikle dış hat yolcu sayımızdaki artış dünyanın tercih ettiği marka olma hedefimize başarıyla uçtuğumuzun kanıtı oldu. Bayrak taşıyıcı hava yolu olarak her uçuşumuzda misafirlerimizi Türk misafirperverliği ile karşılamaya, hizmet kalitemizi artırmaya ve her ay bir öncekinden daha iyi performans sergileyerek uçmaya devam edeceğiz.”

Kanada Vancouver’e aktarmasız uçuş

THY, Kanada’daki üçüncü uçuş noktası olan Vancouver seferleri 9 Haziran 2020’de başlıyor. THY’nin Montreal ve Toronto uçuşlarına ilaveten başlayacağı İstanbul-Vancouver seferleri, Boeing 787-9 tipi yolcu uçakları ile yapılacak. THY Vancouver seferleri haftada 3 sefer ve aktarmasız olarak gerçekleştirilecek.

Afrika’da 60. hat Malabo’ya açıldı

THY, Afrika kıtasında yer alan Ekvator Ginesi’nin başkenti Malabo’yu uçuş ağına ekledi. Böylelikle THY’nin uçuş noktası Afrika’da 60, toplamda ise 319 oldu. İstanbul-Port Harcourt-Malabo-İstanbul hattında yapılacak seferlerin, Boeing 737-900 tipi uçaklarla geçekleştirileceği belirtildi.

Antalya-Cenevre uçuşları başlıyor

Türk Hava Yolları, Antalya ile Cenevre arasında direkt uçuşlara başlayacak. Türkiye’nin Cenevre Başkonsolosluğunda yapılan toplantıda yeni hattın tanıtımı yapıldı.

Toplantıda konuşan Türkiye’nin Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık, 2 Haziran’dan 2 Ekim’e kadar Cenevre ve Antalya havalimanları arasında haftada 2 gün olarak yapılacak seferlerin Türk turizmine katkı sağlayacağını söyledi.