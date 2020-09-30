Tıbbi cihaz ödeme sorunu aşılıyor
Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği (ARTED) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Öztürk, sektördeki ulusal ve uluslararası firmalar olarak devlet hastanelerinden ve üniversite hastanelerinden alacakları konusunda şu an devlet yetkilileri ile sürekli ve açık iletişim halinde olduklarını belirterek, “Sektörümüzdeki ulusal ve uluslararası firmalar, devlet hastanelerinden ve üniversite hastanelerinden toplam 19 milyar liralık alacaklarında sorun yaşıyor. Sorun, uzun yılların sorunu. Süreç biraz yavaş ilerlese de artık yürüttüğümüz müzakerelerin sonuna geldiğimize inanıyor ve konunun adil çözümü için hükümetimize güveniyoruz” dedi.
Öztürk, sağlık sektörünün önde gelen çok uluslu 18 tıbbi cihaz firmasını bünyesinde bulundurduklarını, son günlerde yazılı/görsel basında ve sosyal medyada gerek tıbbi cihaz gerek ilaç gerekse Türkiye’deki sağlık sektörü ile ilgili çıkan haberleri dikkatle ve üzüntüyle takip ettiklerini söyledi.
Sektörün alacakları için müzakerelerin sürdüğünü ve yakın zamanda çözüme kavuşacağına inandıklarını ifade eden Öztürk, Türkiye’ye inandıklarını ve Türkiye’den hiçbir zaman çıkma niyetlerinin olmadığını kaydetti.
Öztürk, “Sağlık hizmetleri sunumunda üstlendiğimiz kritik sorumluluğun farkındayız. ARTED üyesi firmalarımız, hastalara, hekimlere ve sağlık hizmeti sunucularına sağladıkları kesintisiz hizmeti, yıllardır olduğu gibi hem finansal darboğaza girdikleri dönemde hem de pandemi dönemi boyunca hiçbir surette aksatmamıştır” diye konuştu.