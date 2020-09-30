Tıbbi cihaz ödeme sorunu aşılıyor

Öztürk, sağlık sektörünün önde gelen çok uluslu 18 tıbbi cihaz firmasını bünyesinde bulundurduklarını, son günlerde yazılı/görsel basında ve sosyal medyada gerek tıbbi cihaz gerek ilaç gerekse Türkiye’deki sağlık sektörü ile ilgili çıkan haberleri dikkatle ve üzüntüyle takip ettiklerini söyledi.

Sektörün alacakları için müzakerelerin sürdüğünü ve yakın zamanda çözüme kavuşacağına inandıklarını ifade eden Öztürk, Türkiye’ye inandıklarını ve Türkiye’den hiçbir zaman çıkma niyetlerinin olmadığını kaydetti.

Öztürk, “Sağlık hizmetleri sunumunda üstlendiğimiz kritik sorumluluğun farkındayız. ARTED üyesi firmalarımız, hastalara, hekimlere ve sağlık hizmeti sunucularına sağladıkları kesintisiz hizmeti, yıllardır olduğu gibi hem finansal darboğaza girdikleri dönemde hem de pandemi dönemi boyunca hiçbir surette aksatmamıştır” diye konuştu.