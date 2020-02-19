BİST120.2180,54EURO6,560,13USD6,070,05ALTIN313,520,26
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Tıbbi ilaç fiyatlarına yüzde 12,1 zam yapıldı
    ABONE OL
    19.02.2020 - 10:38 | | Foreks

    Tıbbi ilaç fiyatlarına yüzde 12,1 zam yapıldı

    Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan duyuruya göre, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına  Dair Karar’ın 2 nci maddesinin ikinci fıkrası gereği 2020 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) euro değeri 3,4037 TL’den 3,8155 TL’ye artırıldı.

    Tıbbi ilaç fiyatlarına yüzde 12,1 zam yapıldı

    Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında bahsi geçen 11,75 TL ve 6,15 TL değerleri, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın 2 nci maddesinin onuncu fıkrası gereği euro değerinde yapılan değişiklik oranında artırılarak 13,17 TL ve 6,89 TL olarak güncellendi.

    Geçerli olacak yeni depocuya satış fiyatının, mevcut depocuya satış fiyatının eski euro değerine bölündükten sonra yeni euro değeri ile çarpılarak hesaplanması kararı alındı. Yeni fiyatlar 19.02.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak.

    Şoka sokan kaza... Arka camdan içeriye girdiDiyarbakır’da hızla ilerleyen bir araç, caddenin karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle başı aracın ön camın içine girip ardından havada takla atan talihsiz kadın, aynı aracın arka camından içeri girdi. Ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2 çocuk annesi ev alırken dolandırıldı!

    2 çocuk annesi ev alırken dolandırıldı!

    Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

    Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

    75 aile hapishanede yatıyor!

    75 aile hapishanede yatıyor!

    İşte konaklama vergisi detayları

    İşte konaklama vergisi detayları

    Sıradaki Haber