Ticaret akışının şifresi çözüldü

Pandemi döneminin koşulları, ihracatın da belirleyici etkenleri oldu. Tüm dünyada değişen tüketici talepleri, dış ticaret akışı içindeki ürün gruplarında köklü değişimler oluşturdu. İhracat atağı devam eden Türkiye, bu kapsamda yeni döneme sağladığı uyumla tedarik noktası olurken tüketici taleplerine göre sunduğu ürünlerle belli başlı sektörlerde artış trendini devam ettiriyor. İhracatçılar, Türkiye’nin dış ticaret akışında pandeminin şifrelerini hızla çözüp, varlığını artırdığını belirtiyor. Önceki gün açıklanan kasım ayı ihracat verileri, 17 sektörün geçen ay da ihracatını artırdığını gösterdi. Buna göre, tüm dünyada gıda tedariki öncelikli olmaya devam ediyor. Sağlıklı beslenme trendiyle sebze meyve ve hububatta artan talep sürüyor. Uzaktan çalışma ve eğitim, mobilya alımını artırıyor. Yine bu nedenle daha rahat giyim ihtiyacı, hazır giyim sektöründe büyüme getiriyor. Hijyen ürünlerine olan ilgi ise neredeyse dünyanın her ülkesinden Türkiye’ye geliyor. Pandeminin ülkeler arasındaki erişimi zorlaştıran koşullarına rağmen, tüm siparişlerini zamanında tamamlayan gemi ve yat sektörü ise denizcilik ülkelerinin gözdesi...

Türkiye ihracatı kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0.95 oranında azalarak 16 milyar 88 milyon dolar olarak gerçekleşti. Önceki yılın aynı ayına göre 17 sektör, ihracatlarını artırdı.

Rahat ve spor giyim talebi



Ekimde ihracat kalemlerinde ilk sırada yer alan hazır giyim sektörü ise kasımda üçüncü sırada yer buldu. Sektörün ihracatını en çok destekleyen ürünler ise uzaktan çalışma ve eğitimle artan örgü kıyafet, sweatshirt, eşofman gibi alt gruplar oldu. Maske ihracatı ise sektörün toplam ihracatından yüzde 7 pay aldı. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, “Bir taraftan yıl sonu, bir taraftan ise yeni yıl tatil dönemi nedeniyle dünyada talep biraz düşse de sektör olarak iyi gidiyoruz. Özellikle rahat ve spor giyim tercihinin dünyada da öne çıktığı görülüyor. En çok örgü kumaştan rahat giyim, aktif spor giyim, eşofman, sweatshirt ticareti oluyor” dedi.



Narenciye etkisi



Kasım ayının en dikkat çeken sektörü yaş meyve ve sebze oldu. Sektör, 372 milyon dolarlık ihracatıyla tarihinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. Koronavirüs salgınıyla birlikte ‘yapay’, ‘ambalajlı’ ürünler yerine doğal ürün tercihi ve sağlıklı beslenme trendinin öne çıktığını belirten Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, gıdaya talebin artarak sürdüğünü söyledi. Kasımda ise artışın en önemli tetikleyicisi narenciye grubu oldu. Yazgan, “Meyve sebze grubunda açık ara narenciye sezonu öne çıktı. Onu, örtü altı üretimde domates, salatalık izledi. Armut ve elma talebi de var. Türkiye’nin narenciyede en önemli pazarı olan Rusya yine ön sırada bulunuyor. Genel sektör ihracatı yıllık 2.5 milyar dolara kadar artmıştı. Bu yıl 3 milyar dolar sınırına dayanacağımızı öngörüyoruz. 2021 için de temponun hiç düşmeyeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.



Tüm dünyaya ürün ulaştırdı



Kasımda da en çok ülkeye ihracat yapan grup, kimyevi maddeler sektörü. Tam 208 ülke... Plastikler, mineral yağlar, eczacılık ürünleri, kozmetik ve sabunlar öne çıktı. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “11 ayda en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektörüz” dedi.



En fazla ülkeye ihracat yapan sektörlerden bir de mobilya. Uzaktan çalışma ve evlerde geçirilen sürenin artması, kaliteli ve hızlı teslimat sunan Türk mobilya sektörüne ilgiyi güçlendirdi. İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, “Dünyadan fazla büyüyoruz. Türk mobilyasının değeri çok iyi anlaşılıyor” diye konuştu.



Tersaneler kabiliyetli



Yüzde 38 artışla kasım ayının en güçlü performansına imza atan gemi ve yat sektörü ise arkasına üretim kabiliyeti ve zamanında teslim gücünü alıyor. Sektörün hedefinin ve hak ettiğinin çok daha iyi bir performans olduğunu anlatan Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) Başkanı Cem Seven, şunları söyledi:



“Ülkemiz artık özel maksatlı ve özel yapım gemi ve yatları üretmek için dünyadaki en kabiliyetli 5 ülkeden birisi olmaya doğru hızla ilerliyor. Ülkemizde ileri teknoloji ihtiva eden, birçok inovatif unsuru barındıran gemi ve yatlar kolaylıkla üretiliyor. Bu durum yeni gemi ve yat inşa siparişlerinde Türk tersanelerini cazip kılıyor. Ayrıca zamanında teslimatlar, yeni siparişlerin alınmasını artırıyor. Dünyanın en büyük balıkçı ülkelerinden birisi olan Norveç, balıkçı gemileri başta olmak üzere birçok gemi ve yat inşa ürünü için ülkemiz tersanelerini tercih ediyor.”