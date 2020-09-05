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    HaberlerEkonomi Haberleri Ticaret Bakanlığı 2 şirkete daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi
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    05.09.2020 - 09:13 | | AA

    Ticaret Bakanlığı 2 şirkete daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi

    Ticaret Bakanlığının "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü tanıdığı kuruluşlara 2 şirket daha eklendi.

    Ticaret Bakanlığı 2 şirkete daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi

    Bakanlığın "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, Baştuğ Metalurji Sanayi AŞ ile Valeo Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'ye "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verildi.

    Resmi Gazete'nin 22 Mayıs 2020 tarihli sayısında yayımlanan kararla 66 şirkete bu statü tanınmıştı. Böylece dış ticaret sermaye şirketi statülü şirket sayısı 68'e yükseldi.

    2 şirkete "sektörel dış ticaret şirketi" statüsü

    Öte yandan Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren diğer bir kararıyla da Anex Anadolu Export Dış Ticaret AŞ ile Yeditepe Export Tekstil Dış Ticaret AŞ, "sektörel dış ticaret şirketi" statüsü aldı.

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