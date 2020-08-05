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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika...Ticaret Bakanlığı duyurdu! 6 ünlü isme ceza kesildi
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    05.08.2020 - 13:45 | | DHA

    Son dakika...Ticaret Bakanlığı duyurdu! 6 ünlü isme ceza kesildi

    Ticaret Bakanlığı: Ünlü isimlerce sosyal medya hesaplarından paylaşılan videolarda, reklam olduğu açıkça belirtilmeksizin "No Attack" isimli ürünün "bağışıklık sistemini güçlendirdiği, böylece koronavirüs dahil her türlü viral ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı koruyucu, iyileştirici etkiye sahip olduğu, ürünlerin bizzat kendilerince de kullandığı ve faydalı sonuçlar elde edildiği" açıklamalarına yer verildiği anlaşılmıştır. Reklam Kurulu söz konusu reklamlardan dolayı müştereken sorumlu olduğu tespit edilen sosyal medya hesaplarından bu paylaşımı yapan 6 ünlü isme ve reklam vereni olan Bilge İlaç Bitkisel Ürünler Koz. San. Ve Tic. A.Ş.'ye her biri için 104 bin 781 lira olmak üzere toplam 733 bin 476 lira para cezası verilmesine ve söz konusu tanıtımların durdurulmasına karar vermiştir.

    Son dakika...Ticaret Bakanlığı duyurdu! 6 ünlü isme ceza kesildi

    Ayrıntılar geliyor...

     

    Canlı yayında dehşet anları... Patlamaya böyle yakalandıBBC muhabiri Maryam Toumi'nin röportaj sırasında patlamaya yakalandığı anlar kameraya böyle yansıdı. Toumi'nin yaşadığı korku ve panik anları ise saniye saniye böyle görüntülendi.
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