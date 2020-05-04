Ticaret Bakanlığı Nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı

Açıklamada şöyle denildi:

"GTS’ye göre Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 41,38 oranında azalan ihracat 8 milyar 993 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Mart ayından itibaren tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda çok büyük oranda olumsuz etkileyen Covid-19 salgınının ekonomik yansımalarının Nisan ayında çok daha sert ve keskin görülmeye başlanması, ihracatımızı negatif yönde etkilemeye devam etmiştir.

Nitekim salgın nedeniyle başta AB ülkeleri olmak üzere, önemli ihraç ülkelerimizde görülen eşi görülmemiş boyuttaki pazar ve talep daralmaları ve sınırlardaki karantina önlemleri Nisan ayı ihracatımızda görülen düşüşün de ana nedeni olmuştur.

AB ülkelerinin GSYİH’sı ilk çeyrekte % 3,5 oranında daralmış olup, bu rakam çeyreklik bazda verinin açıklandığı 1995 yılından bu yana görülen en yüksek oranlı küçülmeye tekabül etmektedir. Benzer şekilde ABD ekonomisinin de aynı dönemde beklentilerin de ötesinde % 4,8 oranında daraldığı açıklanmıştır.

Mart ve Nisan aylarında görülen bu düşüş, yılın ilk 2 ayında % 4,0 oranında artış gösteren ihracatımızın da 4 aylık dönem itibariyle negatif büyüme göstermesine neden olmuştur. Nisan ayında ithalatımız da bir önceki yılın aynı ayına göre % 28,31 azalarak 12 milyar 957 milyon dolar olmuştur.

DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZ NİSAN AYINDA 3,9 MİLYAR DOLAR OLDU

Nisan ayında dış ticaret açığımız 3 milyar 965 milyon dolar olarak gerçekleşirken dış ticaret hacmimiz ise bir önceki yılın aynı ayına göre % 34,31 azalarak 21 milyar 950 milyon dolar olmuştur.

2020 yılı Nisan ayında ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı ise %69,4 Ocak-Nisan döneminde ise % 75,4 olarak gerçekleşmiştir.

NİSAN AYINDA EN FAZLA İHRACATI GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ FASIL “KAZANLAR VE MAKİNELER” OLDU

“Kazanlar ve Makineler” faslında ihracatımız Nisan ayında %39,28 azalışla 918 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Nisan ayında en fazla ihracat yaptığımız diğer fasıllar ise sırasıyla “Demir ve Çelik” (654 milyon dolar) ve “Elektrikli makina ve cihazlar” (531 milyon dolar) olmuştur.

EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKE ALMANYA

Nisan ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla Almanya, ABD ve Irak olurken ithalatta ise ilk üç sırayı Çin, Almanya ve Rusya almıştır. Nisan ayında ihracatçılarımız 205 farklı ihracat pazarına ulaşmayı başarmıştır.

Ancak salgın nedeniyle başta AB ülkeleri olmak üzere, önemli ihraç ülkelerimizde görülen eşi görülmemiş boyuttaki pazar ve talep daralmaları ve sınırlardaki karantina önlemleri nedeniyle Nisan ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre

Fransa’ya %66 İspanya’ya %59 İngiltere’ye % 57,7 İtalya’ya %51 Belçika’ya %48,8 Almanya’ya %35,9 Irak’a %34,4 ve ABD’ye %25,1 oranında azalış göstermiştir.

EN BÜYÜK İLK 3 İHRACAT PAZARIMIZ TOPLAM İHRACATIMIZIN %22,6’SINI OLUŞTURDU

GTS’ye göre en fazla ihracat yaptığımız ilk üç ülke Nisan ayı itibarıyla toplam ihracatımızın % 22,6’sını oluştururken, en fazla ithalat yaptığımız ilk üç ülkenin toplam ithalatımızdan aldığı pay ise % 30,5 olarak gerçekleşmiştir.

Diğer taraftan, Covid-19 salgını nedeniyle bir önceki yılın aynı dönemine göre değer bazında Nisan ayında ihracatında en fazla düşüş gösteren ilk 5 ülke İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya olmuştur. Bu ülkelerin toplam ihracatımız içindeki payı 2019 yılı Nisan ayında %29,05 iken, 2020 yılı Nisan ayında 5,0 puan düşerek %24,07’ye gerilemiştir. Diğer taraftan, bu ülkelere yönelik ihracatımızda görülen azalış, Nisan ayında ihracatımızda değer bazında görülen 6 milyar 348 milyon dolarlık toplam düşüşün % 36,10’una tekabül etmektedir.

Benzer şekilde Nisan ayında Avrupa Birliği ülkelerine yapmış olduğumuz ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 49 azalışla 3 milyar 739 milyon dolar olurken söz konusu ülkelere yapmış olduğumuz ihracat toplam ihracatımızın %41,9’unu oluşturmuştur. 2020 yılı Nisan ayında görülen Azerbaycan’a %7,88’lik, Hong Kong’a %28,8’lik ve Güney Kore’ye %51,0’lık ihracat artışları ise dikkat çekmiştir.

DIŞ TİCARETTE EN ÇOK KULLANILAN TAŞIMA ŞEKLİ DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞI OLDU

2020 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat “Deniz Yolu” (5 milyar 689 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla “Kara Yolu” (2 milyar 662 milyon dolar) ve “Hava Yolu” ulaşımı (489 milyon dolar) izlemiştir. İthalatın taşıma şekillerine bakıldığında ise, en çok ithalat “Deniz Yolu” (8 milyar 703 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla “Kara Yolu” ulaşımı (2 milyar 263 milyon dolar) ve “Hava Yolu” (1 milyar 791 milyon dolar) takip etmiştir.

İHRACATTA EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÖDEME ŞEKLİ MAL MUKABİLİ OLDU

2020 yılı Nisan ayında ihracatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında en çok ihracat “Mal Mukabili Ödeme” (5 milyar 424 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini “Peşin Ödeme” (1 milyar 536 milyon dolar) ve “Vesaik Mukabili Ödeme” (736 milyon dolar) takip etti.

İthalatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında en çok ithalat “Mal Mukabili Ödeme” (7 milyar 330 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini “Peşin Ödeme” (2 milyar 918 milyon dolar) ve “Vadeli Akreditif” (823 milyon dolar) izlemiştir.