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    04.05.2020 - 11:13 |

    Ticaret Bakanlığı Nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı

    Ticaret Bakanlığı, Genel Ticaret Sistemine Göre, dış ticaret  açığının Nisan ayında 3,97 milyar dolar olduğunu bildirdi.

    Ticaret Bakanlığı Nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı

    Açıklamada şöyle denildi:

    "GTS’ye göre Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 41,38 oranında azalan ihracat 8 milyar 993 milyon dolar olarak  gerçekleşmiştir. Mart ayından itibaren tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik  anlamda çok büyük oranda olumsuz etkileyen Covid-19 salgınının  ekonomik yansımalarının Nisan ayında çok daha sert ve keskin görülmeye  başlanması, ihracatımızı negatif yönde etkilemeye devam etmiştir.

    Nitekim salgın nedeniyle başta AB ülkeleri olmak üzere, önemli  ihraç ülkelerimizde görülen eşi görülmemiş boyuttaki pazar ve talep  daralmaları ve sınırlardaki karantina önlemleri Nisan ayı  ihracatımızda görülen düşüşün de ana nedeni olmuştur.

    AB ülkelerinin GSYİH’sı ilk çeyrekte % 3,5 oranında daralmış olup,  bu rakam çeyreklik bazda verinin açıklandığı 1995 yılından bu yana  görülen en yüksek oranlı küçülmeye tekabül etmektedir. Benzer şekilde ABD ekonomisinin de aynı dönemde beklentilerin de ötesinde % 4,8  oranında daraldığı açıklanmıştır.

    Mart ve Nisan aylarında görülen bu düşüş, yılın ilk 2 ayında % 4,0  oranında artış gösteren ihracatımızın da 4 aylık dönem itibariyle  negatif büyüme göstermesine neden olmuştur. Nisan ayında ithalatımız da bir önceki yılın aynı ayına göre % 28,31 azalarak 12 milyar 957 milyon dolar olmuştur.

    DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZ NİSAN AYINDA 3,9 MİLYAR DOLAR OLDU

    Nisan ayında dış ticaret açığımız 3 milyar 965 milyon dolar olarak  gerçekleşirken dış ticaret hacmimiz ise bir önceki yılın aynı ayına  göre % 34,31 azalarak 21 milyar 950 milyon dolar olmuştur.

    2020 yılı Nisan ayında ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı  ise %69,4  Ocak-Nisan döneminde ise % 75,4 olarak gerçekleşmiştir.

    NİSAN AYINDA EN FAZLA İHRACATI GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ FASIL “KAZANLAR VE MAKİNELER” OLDU

    “Kazanlar ve Makineler” faslında ihracatımız Nisan ayında %39,28  azalışla 918 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Nisan ayında en  fazla ihracat yaptığımız diğer fasıllar ise sırasıyla “Demir ve Çelik” (654 milyon dolar) ve “Elektrikli makina ve cihazlar” (531 milyon  dolar) olmuştur.

    EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKE ALMANYA

    Nisan ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla Almanya, ABD ve Irak olurken ithalatta ise ilk üç sırayı Çin, Almanya  ve Rusya almıştır. Nisan ayında ihracatçılarımız 205 farklı ihracat  pazarına ulaşmayı başarmıştır.

    Ancak salgın nedeniyle başta AB ülkeleri olmak üzere, önemli ihraç  ülkelerimizde görülen eşi görülmemiş boyuttaki pazar ve talep  daralmaları ve sınırlardaki karantina önlemleri nedeniyle Nisan ayında  ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre

    Fransa’ya %66  İspanya’ya %59  İngiltere’ye % 57,7  İtalya’ya %51 Belçika’ya %48,8  Almanya’ya %35,9  Irak’a %34,4 ve ABD’ye %25,1  oranında azalış göstermiştir.

    EN BÜYÜK İLK 3 İHRACAT PAZARIMIZ TOPLAM İHRACATIMIZIN %22,6’SINI OLUŞTURDU

    GTS’ye göre en fazla ihracat yaptığımız ilk üç ülke Nisan ayı  itibarıyla toplam ihracatımızın % 22,6’sını oluştururken, en fazla  ithalat yaptığımız ilk üç ülkenin toplam ithalatımızdan aldığı pay ise % 30,5 olarak gerçekleşmiştir.

    Diğer taraftan, Covid-19 salgını nedeniyle bir önceki yılın aynı  dönemine göre değer bazında Nisan ayında ihracatında en fazla düşüş  gösteren ilk 5 ülke İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya  olmuştur.  Bu ülkelerin toplam ihracatımız içindeki payı 2019 yılı  Nisan ayında %29,05 iken, 2020 yılı Nisan ayında 5,0 puan düşerek  %24,07’ye gerilemiştir. Diğer taraftan, bu ülkelere yönelik  ihracatımızda görülen azalış, Nisan ayında ihracatımızda değer bazında  görülen 6 milyar 348 milyon dolarlık toplam düşüşün % 36,10’una  tekabül etmektedir. 

    Benzer şekilde Nisan ayında Avrupa Birliği ülkelerine yapmış  olduğumuz ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 49 azalışla 3  milyar 739 milyon dolar olurken söz konusu ülkelere yapmış olduğumuz  ihracat toplam ihracatımızın %41,9’unu oluşturmuştur. 2020 yılı Nisan ayında görülen Azerbaycan’a %7,88’lik, Hong Kong’a %28,8’lik ve Güney Kore’ye  %51,0’lık ihracat artışları ise dikkat  çekmiştir.

    DIŞ TİCARETTE EN ÇOK KULLANILAN TAŞIMA ŞEKLİ DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞI OLDU

    2020 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen ihracatın taşıma  şekillerine bakıldığında en çok ihracat “Deniz Yolu” (5 milyar 689  milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla “Kara Yolu” (2 milyar 662 milyon dolar) ve “Hava Yolu” ulaşımı (489 milyon dolar)  izlemiştir. İthalatın taşıma şekillerine bakıldığında ise, en çok ithalat  “Deniz Yolu” (8 milyar 703 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma  şeklini sırasıyla “Kara Yolu” ulaşımı (2 milyar 263 milyon dolar) ve  “Hava Yolu” (1 milyar 791 milyon dolar) takip etmiştir.

    İHRACATTA EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÖDEME ŞEKLİ MAL MUKABİLİ OLDU

    2020 yılı Nisan ayında ihracatta tercih edilen ödeme şekillerine  bakıldığında  en çok ihracat “Mal Mukabili Ödeme” (5 milyar 424 milyon  dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini “Peşin Ödeme” (1 milyar 536  milyon dolar) ve “Vesaik Mukabili Ödeme” (736 milyon dolar) takip etti.

    İthalatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında  en çok  ithalat “Mal Mukabili Ödeme” (7 milyar 330 milyon dolar) ile  yapılırken, bu ödeme şeklini “Peşin Ödeme” (2 milyar 918 milyon dolar)  ve “Vadeli Akreditif” (823 milyon dolar) izlemiştir.

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