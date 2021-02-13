Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan GÃ¼mrÃ¼k YÃ¶netmeliÄŸi'nde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair YÃ¶netmelik, Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.

Buna gÃ¶re, dolaylÄ± temsil yetkisi bulunan posta idaresince, mikro ihracat gÃ¶nderilerinin de beyan edildiÄŸi Elektronik Ticaret GÃ¼mrÃ¼k Beyannamesi (ETGB) kapsamÄ±nda gÃ¼mrÃ¼k idaresinin kontrolÃ¼ altÄ±nda Ã§Ä±kÄ±ÅŸ bildirimi verilebilmesine yÃ¶nelik dÃ¼zenlemeye gidildi. BÃ¶ylelikle, sadece taÅŸÄ±tÄ±n iÅŸleticisine veya sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ne tanÄ±nmÄ±ÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸ bildirimi verme yetkisi, dolaylÄ± temsil yetkisi bulunan posta idaresine de tanÄ±nmÄ±ÅŸ oldu.

YapÄ±lan dÃ¼zenlemeyle, e-ihracatÄ±n giderek Ã¶neminin arttÄ±ÄŸÄ± bu dÃ¶nemde posta ihracat gÃ¶nderilerinde yaÅŸanan sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼, elektronik beyan sÃ¼recinin tamamlanabilmesi ve ihracatÃ§Ä± firmalarÄ±n KDV iadelerinde zaman zaman yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± maÄŸduriyetin giderilmesi amaÃ§landÄ±.

Beyanname ekinde eÅŸyanÄ±n menÅŸeini tevsik (belgeleme) eden uygun bir menÅŸe ÅŸahadetnamesi veya tedarikÃ§i beyanÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ± halde menÅŸe esaslÄ± ticaret politikasÄ± Ã¶nlemi, ilave gÃ¼mrÃ¼k vergisi veya ek mali yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k gibi diÄŸer mali yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerin Ã¶denmediÄŸi, eksik Ã¶dendiÄŸi veya beyan edilmediÄŸi belirlenen eÅŸya iÃ§in menÅŸe tevsikinin 30 Haziran 2021'e kadar yapÄ±lmasÄ±na imkan saÄŸlandÄ±.