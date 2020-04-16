Ticaret Bakanlığı ‘sanal fuar’ yapacak

Pekcan, pandeminin tekstil, hazır giyim, deri, halı sektörleri üzerinde etkilerini değerlendirmek ve sektörün görüş ve önerilerini dinlemek amacıyla tekstil, hazır giyim, deri, halı sektörlerinin ihracatçı birlik başkanları ile video konferans yoluyla toplantı gerçekleştirdi. Temassız ticaretle ihracatın devam ettiğini anlatan Pekcan, gümrük personelinin de en az sağlık personeli kadar fedakarca 7 gün 24 saat riskli ortamlarda çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye’nin pandemiden sonraki sürece çok iyi hazırlanması gerektiğini vurgulayan Pekcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu süreçte daha önce yapmak isteyip de gerçekleştiremediğimiz altyapımızı hazırlayabiliriz, lojistik merkezleriyle ilgili çalışmalarımızı tamamlamamız lazım. Türk Ticaret Merkezleri, sektörel anlamda desteklerle ilgili yapmamız gereken çalışmalar var. Bunun yanı sıra İhracat Genel Müdürlüğümüzün sanal fuarlarla ilgili bir çalışması var. Sanal fuarlar, B2B toplantılar ve sanal ticaret heyetleriyle ihracatçılarımıza yeni fırsatlar yeni imkanlar sağlayabiliriz. Belki fabrikalarınızın da sanal ortamda ziyaret imkanıyla tanıtımını sağlayacağız. Türkiye Tanıtım Grubunu da aktifleştirebiliriz. Bunların bir kısmını şimdi yapabileceğimiz gibi bir kısmını da pandemi süreci geçer geçmez atacağımız adımlar diye sınıflandırmalıyız.”