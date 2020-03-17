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    HaberlerEkonomi Haberleri Ticaret Bakanlığı'ndan 'corona' tedbiri
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    17.03.2020 - 15:32 | | Foreks

    Ticaret Bakanlığı'ndan 'corona' tedbiri

    Ticaret Bakanlığı, tüketici hakem heyetlerine elektronik ortamda  başvuru yapılabileceğini kaydetti.

    Ticaret Bakanlığı'ndan 'corona' tedbiri

    Bakanlık'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:     "Bilindiği üzere, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun  uyarınca, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan  doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla, il merkezlerinde Ticaret İl Müdürlükleri ve yeterlilik şartları Yönetmelikle belirlenen  ilçe merkezlerinde Kaymakamlıklar bünyesinde kurulan Tüketici Hakem  Heyetlerine başvuru yapılabilmektedir.

    Söz konusu başvurular, şahsen veya vekalet verilmek suretiyle bir  avukat aracılığıyla

    -"İlgili tüketici hakem heyetine veya Kaymakamlıklara bizzat  giderek elden başvuru",

    -"İlgili tüketici hakem heyetine posta yoluyla başvuru"

    -"İlgili tüketici hakem heyetine Elektronik ortamda e-Devlet  kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla başvuru"  yöntemleriyle yapılabilmektedir.

    Son günlerde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından, koronavirüs  (COVID-19) salgınının yayılmasını engellemek ve vatandaşlarımızı  korumak amacıyla çeşitli tedbirler alınarak uygulamaya geçirilmektedir. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın muhtemel kalabalık ortamlarda  bulunmaktan kaçınmaları hususunun bir kez daha hatırlatılmasında fayda  görülmektedir. Bu kapsamda, yaşadığı tüketici uyuşmazlığının çözümü için tüketici  hakem heyetlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız, Kaymakamlıklara veya tüketici hakem heyetlerine giderek başvurularını  bizzat elden yapmak yerine, elektronik ortamda e-Devlet kapısı  üzerinden TÜBİS aracılığıyla da (https://www.turkiye.gov.tr/tuketici-sikayeti-uygulamasi)  gerçekleştirebileceklerdir."

    İtalya'da karantinadaki Türk gençlerden corona virüs videosuİtalya'da yaşayan Türk gençler, internetten organize olarak corona virüse karşı 'İtalya'da size bir mesajımız var' başlığıyla sosyal medyadan bir video yayınladı. Ailelerine iyi oldukları mesajı veren gençler, corona virüse karşı alınması gereken tedbirleri de anlattı.
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