BİST 86.7780EURO7,090,76USD6,420,39ALTIN314,37-0,05
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Ticaret Bakanlığı'ndan corona virüs önlemi! İzne bağlandı...
    ABONE OL
    18.03.2020 - 07:31 | | AA

    Ticaret Bakanlığı'ndan corona virüs önlemi! İzne bağlandı...

    Etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ve meltblown kumaşın (medikal kumaş) ihracatı kayda bağlandı.

    Ticaret Bakanlığı'ndan corona virüs önlemi! İzne bağlandı...

    Ticaret Bakanlığı'nın İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Tebliğle ihracı kayda bağlı mallar listesine etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ve meltblown kumaş eklendi.

    Tebliğe eklenen geçici hükümle de söz konusu mallara ilişkin gümrük beyannameleri, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün ön onayını müteakip kayda alınacak.

    Tebliğ hükümleri, düzenlemenin yayımından önce gümrük beyannamesi İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylatılmış mallara uygulanmayacak.

    Genel Müdürlük, uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, gerekli muafiyet ve istisnaları tanımlamaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkili olacak. 

      Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili üst üste flaş açıklamalar!İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı corona virüs tedbirleri kapsamında Fransa'dan gelen iki yolcununkarantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medyada tepkilere neden olan görüntüler hakkında açıklamalarda bulundu.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? MEB 20 bin öğretmen atama tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

      Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? MEB 20 bin öğretmen atama tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

      SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

      SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

      Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

      Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

      Bir zamanların en popüler kasabasıydı!

      Bir zamanların en popüler kasabasıydı!

      Sıradaki Haber