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    HaberlerEkonomi Haberleri Ticaret Bakanlığı'nın yurt dışında çalışacak daimi personelinin görev süresinde düzenleme
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    14.05.2020 - 09:34 | | AA

    Ticaret Bakanlığı'nın yurt dışında çalışacak daimi personelinin görev süresinde düzenleme

    Ticaret Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatında görevlendirilecek personelinin daimi görev süresi en çok 4 yıl olarak uygulanacak.

    Ticaret Bakanlığı'nın yurt dışında çalışacak daimi personelinin görev süresinde düzenleme

    "Yurtdışında Daimî Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, ilgili Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan yönetmeliğe ek madde getirildi. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığının yurt dışı teşkilatında görevlendirilecek personelinin daimi görev süresi en çok 4 yıl olarak uygulanacak.

    İstanbullular güne sisle uyandıİstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.
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