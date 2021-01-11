MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Ticaret borsalarında 351 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü
ABONE OL
11.01.2021 - 14:03 | | AA

Ticaret borsalarında 351 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında 2020 yılı ağustos ile kasım ayları arasında 351 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü.

Ticaret borsalarında 351 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

Giresun Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında söz konusu dönemde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, söz konusu aylarda borsalarda toplam 351 bin 116 ton fındık işlem gördü. En fazla işlem 69 bin 815 tonla Ordu'da gerçekleştirilirken, bu kenti 66 bin 90 ton ile Sakarya ve 58 bin 448 tonla da Bolu/Düzce ticaret borsaları izledi.

Giresun Ticaret Borsası'nda da ise 36 bin 109 ton üründe işlem gerçekleştirildi.

    Çanakkale’de hamsi fiyatları 45 lira olduKaradeniz ve İstanbul Boğazı’nda 10 günlük hamsi avlanma yasağının ardından, Çanakkale’de balık fiyatları el yaktı. Geçtiğimiz hafta 25-30 liradan satılan hamsi, şuan da kilosu 45 liradan alıcı buluyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Aleyna Yurtkölesi cinayetinde korkunç detay! Rastgele zil seçti, öldürdü

    Son dakika... Aleyna Yurtkölesi cinayetinde korkunç detay! Rastgele zil seçti, öldürdü

    Milyonları ilgilendiriyor! Süre uzatıldı ama...

    Milyonları ilgilendiriyor! Süre uzatıldı ama...

    Şimdi de 20 Ocak alarmı! Çağrı yaptılar

    Şimdi de 20 Ocak alarmı! Çağrı yaptılar

    Basıldı, uyuma numarası yaptı

    Basıldı, uyuma numarası yaptı

    Sıradaki Haber