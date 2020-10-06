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    HaberlerEkonomi Haberleri Ticaret borsalarında 717 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü
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    06.10.2020 - 10:54 | | AA

    Ticaret borsalarında 717 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

    Ticaret borsalarında Ağustos 2019-Ağustos 2020 döneminde 717 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü.

    Ticaret borsalarında 717 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

    Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında söz konusu aylar arasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

    Buna göre, söz konusu dönemde borsalarda toplam 717 bin 910 ton fındık işlem gördü.

    En fazla işlem 144 bin 625 tonla Sakarya'da gerçekleştirilirken bu kenti 137 bin 147 ton ile Ordu, 106 bin 452 tonla Giresun izledi. 

    Karantinadan kaçıp göz muayenesine gitti!Beyoğlu'nda koronavirüs testi pozitif çıkınca evinde karantinaya alınmasına karar verilen M.Ö., gözlerindeki kızarıklık nedeniyle hastaneye gitti. M.Ö., virüs taşıdığını sistemde gördüğü için kendisini tedavi etmeyen doktor ile tartışmaya başladı. Bunun üzerine polise haber verildi. Ekipler gelinceye kadar ortadan kaybolan M.Ö. daha sonra evinde yakalanarak karantina yurduna yerleştirildi.
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