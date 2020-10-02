Ticaret hayatında firmaların yanında

Oğuz, “Bildiğiniz üzere ticari hayattaki en büyük sorun zamanında tahsilat yapamama endişesi. Bu noktada firmaların işlerini kolaylaştıracak olan Dijital Ödeme Garantisi güvencesi ile yanlarındayız. Ödeme ve tahsilat garantisi sunan yepyeni bir ileri vadeli ödeme emri hizmetini sunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. Oğuz, şunları söyledi:

“Dijital Ödeme Garantisi, satın alan firmaya ödeme garantisi limiti sağlanması, satış yapan firmanın ise tahsilatlarını garanti altına alması demek. Satış yapan firmaların vadesinden önce tahsilatlarını iskontolaması hatta üçüncü kişiye devretmesi mümkün. Satın alma yapmak isteyenler için de ödeme yapacağının ispatı. Üstelik işlemlerin tamamı Akbank İnternet üzerinden yapılabildiğinden çok kolay.”

Dijital Ödeme Garantisi ile satış yapan firmalar vadeli çek veya senet almak zorunda kalmıyor, tahsilatlarını Akbank güvencesi ile gerçekleştiriyor, iskonto yaparak vadesinden önce tahsilat yapabiliyor ve alacaklarını üçüncü kişiye devredebiliyor. Diğer taraftan Dijital Ödeme Garantisi ile satın alma yapanlar ise ödeme garantisi kredisi ile finansman sağlarken limitinin kontrolünü kendisi yönetebiliyor. Bu işlemler Akbank internet şubesi üzerinden yapılabiliyor.