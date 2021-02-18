18.02.2021 - 16:30 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr
Ticari pilotluk eğitimi veriliyor
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre AKHUMER’de ticari pilotluk eğitimi veriliyor.
Akdeniz Üniversitesi Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKHUMER) İnsansız Hava Aracı (İHA 0 – İHA1) Pilotluk Eğitimleri düzenliyor.
Teori, pratik ve simülasyona dayalı İHA eğitimleri, 1 - 6 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak.
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Beştepe'deki törene damga vuran an! 18 yıl sonra...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da 'Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda konuşma yaptı. Erdoğan, 'Sporcu bursu ile belirli başarı kriterlerini sağlayan genç sporcularımız, kazandıkları bölümlerde yüzde 100 burslu şekilde okuyabilecekler' dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2003 yılında Rize'de açılışını yaptığı hastanede doğan Selen Gülel, 18 yıl sonra Erdoğan'ın karşısına modern pentatlonda Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü milli sporcu olarak çıktı.