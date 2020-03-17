BİST 87.8880EURO7,18-0,22USD6,43-0,04ALTIN307,66-1,84
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri TİGEM 4 bin 500 kuzu satacak
    ABONE OL
    17.03.2020 - 08:51 | | AA

    TİGEM 4 bin 500 kuzu satacak

    Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) toplam 4 bin 500 baş kuzuyu satmak üzere ihale açtı.

    TİGEM 4 bin 500 kuzu satacak

    Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi ivesi ırkı 4 bin 500 baş reforme erkek kuzu partiler halinde satılacak.

    İhale 15 Nisan'da TİGEM'in Ankara'daki ihale salonunda yapılacak. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ikinci ihale 22 Nisan'da aynı yerde tekrarlanacak.

    Şartname, Ankara'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü ve www.tigem.gov.tr adresinden temin edilebilecek.

     

    Ünlü iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandıFETÖ soruşturması kapmasında adliyeye sevkedilen iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Emekli polis su kanalında ölü bulundu

    Emekli polis su kanalında ölü bulundu

    Milyonlarca çalışana güzel haber!

    Milyonlarca çalışana güzel haber!

    Resmen duyuruldu! Önemli gelişme...

    Resmen duyuruldu! Önemli gelişme...

    'Nişanlıyken kaçırdı beni'

    'Nişanlıyken kaçırdı beni'

    Sıradaki Haber