TikTok, kullanıcıları son sürüme çağırdı

TikTok’tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Son haftalarda, TikTok’un güvenlik uygulamaları hakkında birtakım iddialar mevcut. Hepsini ciddiyetle ele alarak kapsamlı bir inceleme sürecindeyiz. Bu iddiaların birçoğunun hatalı veya geçmiş yıllarda uygulamanın eski sürümlerine ait durumları yansıttığını belirlemiş durumdayız. Genel yaklaşımımızın bir parçası olarak birinci sınıf güvenlik firmalarını da dahil ettiğimiz bilgi güvenliği ekibimiz, güvenlik açıklarını kontrol etmek ve düzeltmek için detaylı bir süreç yürütüyor. TikTok, kullanıcılarımızın gizliliğine saygı göstermeyi ve uygulamamızın nasıl çalıştığı konusunda topluluğumuza karşı şeffaf olmayı taahhüt eder. Karşımıza çıkan güvenlik sorunlarının önüne geçmek için var gücümüzle çalışıyor, ve kullanıcılarımıza en iyi uygulama deneyimini yaşayabilmeleri için TikTok’un son sürümünü kullanmalarını öneriyoruz.”

KVKK inceliyor

TikTok’un tüm dünyadan toplam 800 milyon kullanıcısı var. Bu kullanıcıların 28.4 milyonu Türkiye’de. Türkiye sayıyla, dünyada en fazla TikTok kullanıcısı bulunan üçüncü ülke konumunda bulunuyor. Kişisel verileri ihlal ettiğine yönelik iddiaların ardından Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) site hakkında resen inceleme başlattı.