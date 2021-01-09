09.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
TikTok’tan temsilci kararı...
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, TikTok’un da Türkiye’ye temsilci atayacağını açıkladı.
Sayan, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, VK ve YouTube’un ardından gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, TikTok’un da temsilci atayacağını açıkladığını bildirdi. Sayan, “Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri” dedi.
Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.