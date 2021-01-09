TikTok’tan temsilci kararı...

Sayan, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, VK ve YouTube’un ardından gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, TikTok’un da temsilci atayacağını açıkladığını bildirdi. Sayan, “Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri” dedi.