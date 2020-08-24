TikTok’un sahibi ByteDance, Trump’a dava açacak

Çin merkezli video paylaşım platformu Tiktok’un bağlı olduğu ByteDance şirketi, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Trump yönetimi aleyhinde resmen dava açacaklarını duyurdu.

Çin Uluslararası Radyosunun mail yoluyla paylaştığı habere göre, açıklamada, “Son bir yılda, şirketimiz dürüst bir tavırla ABD yönetimiyle iletişimde bulunmaya çalışarak, ABD’nin kaygılarını gidermek için çözüm planları ortaya koydu. Ancak ABD yönetimi, olguları bir kenara bırakıp meşru hukuki prosedürlere uymadığı gibi, şirketin ticari görüşmelerine zorla müdahale etmeye çalıştı. Hukukun üstünlüğünden vazgeçilmemesini, şirketimize ve abonelerimize adil bir şekilde davranılmasını güvence altına almak amacıyla resmen dava açacağımızı ilan ediyoruz” ifadesine yer verildi.