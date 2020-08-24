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    HaberlerEkonomi Haberleri TikTok’un sahibi ByteDance, Trump’a dava açacak
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    24.08.2020 - 06:47 | | Foreks

    TikTok’un sahibi ByteDance, Trump’a dava açacak

    ByteDance şirketinin TikTok sorunuyla ilgili olarak Donald Trump  yönetimine dava açacağı bildirildi.

    TikTok’un sahibi ByteDance, Trump’a dava açacak

    Çin merkezli video  paylaşım platformu Tiktok’un bağlı olduğu ByteDance şirketi, bugün  sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Trump yönetimi aleyhinde resmen dava  açacaklarını duyurdu.

    Çin Uluslararası Radyosunun mail yoluyla paylaştığı habere göre,  açıklamada, “Son bir yılda, şirketimiz dürüst bir tavırla ABD  yönetimiyle iletişimde bulunmaya çalışarak, ABD’nin kaygılarını  gidermek için çözüm planları ortaya koydu. Ancak ABD yönetimi,  olguları bir kenara bırakıp meşru hukuki prosedürlere uymadığı gibi,  şirketin ticari görüşmelerine zorla müdahale etmeye çalıştı. Hukukun  üstünlüğünden vazgeçilmemesini, şirketimize ve abonelerimize adil bir  şekilde davranılmasını güvence altına almak amacıyla resmen dava  açacağımızı ilan ediyoruz” ifadesine yer verildi.

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