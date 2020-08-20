TikTok’un talipleri artıyor

Oracle’ın, TikTok’un bağlı olduğu Çinli ByteDance firması ile ön görüşme yaptığı ve Microsoft’un teklifini geçen bir teklifle görüşmelere başladığı öğrenildi. TikTok’un, Amerika operasyonlarının 20 ila 50 milyar dolar arasında bir değere sahip olduğu tahmin ediliyor.



90 gün süre verildi



ABD Başkanı Donald Trump, milli güvenlik endişelerini gerekçe göstererek TikTok’tan ABD operasyonlarını ya kapatmasını ya da 90 gün içinde satmasını istedi. Bu süre 15 Eylül’de doluyor. Bunun üzerine ilk olarak Microsoft TikTok’u devralmak için çalışmaya başladı. Ancak Oracle daha ciddi bir hamleyle TikTok’a talip oldu.

TikTok, yatırımcıları arasında yer alan General Atlantic gibi firmalarla da görüşmelerini sürdürüyor. Sequoia ve General Atlantic, bir süre önce TikTok’ta çoğunluk hissesini almak için de hamle yaptı. Ancak teklifin düşük olması nedeniyle ByteDance tarafından reddedildi. Microsoft, devralmayı tamamlamak için en iyi aday olarak ortaya çıktı. Fakat Oracle son hamlesiyle sürpriz yaptı. Ancak Twitter ve Oracle’ın girişimlerine karşın hala Microsoft’un satın alım konusunda avantajlı olduğu belirtiliyor.



Trump’dan Oracle’a destek



ABD Başkanı Donald Trump, Arizona’da yaptığı konuşmada TikTok’un ABD ayağını satın almak için Oracle’ın harika bir seçenek olabileceğini söyledi. Trump, Oracle’ın kurucusu ve ABD’nin beşinci en zengin insanı Larry Ellison için “Harika bir adam” dedi. Ellison, Trump’ın seçim kampanyasına bağış toplanması için bir etkinlik düzenlemişti. Ellison, Trump’ın seçimlerde her zaman destekçisi oldu. Forbes’a verdiği röportajda da Trump’ı desteklediğini ve onun kazanmasını istediğini belirtmişti.