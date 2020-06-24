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    HaberlerEkonomi Haberleri TİM Başkanı: İhracatta ciddi bir artış yakaladık
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    24.06.2020 - 11:17 | | AA

    TİM Başkanı: İhracatta ciddi bir artış yakaladık

    TİM Başkanı İsmail Gülle: Nisan ayında ihracata kullanılan kredilerin oranı yüzde 69’luk artışla 196 milyar TL seviyesine ulaştı. Bugün itibarıyla, Haziran ayının 23'üncü gününe kadar olan ihracatımız 9,1 milyar dolara ulaşarak, yüzde 34,3 gibi ciddi bir artış yakaladı.

    TİM Başkanı: İhracatta ciddi bir artış yakaladık

    TİM Başkanı İsmail Gülle konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

    İş Bankası ile iş birliğimiz kapsamında ihracatçıya TL ve yabancı para olmak üzere toplam 500 milyon dolarlık nakdi kredi paketi sunulacak.

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