Timberland’den sıfır atık hedefi

Timberland’in net pozitif vizyonunda 2030’a kadar gerçekleştirilecek ana hedefinde ise; ürünlerinin yüzde 100’ünün döngüsel tasarım sürecine göre oluşturulması ile doğal malzemelerin yüzde 100’ünün rejeneratif tarım yöntemleriyle elde edilmesi var.

Timberland Sürdürülebilirlik Direktörü Collen Vien, on yıllardır çevreye etkiyi en aza indirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Doğanın öncülüğünde, durumu doğanın lehine çevirmek için döngüsel tasarımları ve rejeneratif tarımı tercih ederek net pozitif etki oluşturabiliriz. Biz sürdürülebilirlik vizyonumuzun ötesine geçerek doğanın gelişimine katkı sunmak istiyoruz. Umuyoruz ki içinde bulunduğumuz sektöre hem birlikte çalışmak hem de bu gidişatı iyiye doğru değiştirmek için ilham veririz” dedi.