TİSK yeni bir paket önerisinde bulundu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, üye işverenlerinin istihdamın korunmasına yönelik ciddi bir çaba içinde olduklarını söyledi. Akkol, ikinci bir ‘ekonomik istikrar kalkanı paketi’ beklentilerinin olduğunu, bazı düzenlemeler için taleplerini ilettiklerini kaydetti.



‘Kapsam genişlemeli’

Çok önemli bir kısmı kurumsal ve sendikalı çalışma alanlarında bulunan 2 milyon işgücünü temsil ettiklerini vurgulayan Akkol, yeni alınacak tedbirler açısından beklentilerini de paylaştı. Akkol, şunları söyledi:

“Devletin verdiği teşviklerden en iyi şekilde istifade ederek bu süreci atlatmak istiyoruz. Örneğin, Kısa Çalışma Ödeneği’nden istifade eden işverenler var ancak azınlıkta da olsa çalışan sağlık ve gıda ile imalat sektörlerinde yararlanamayanlar da var. Diğer beklentimiz ise; çimento, deri, otomotiv yan sanayi gibi kritik ve istihdamı yüksek olan sektörler için. Bunlar SGK ve vergi erteleme kapsamına alınmadı, bizler bu kritik sektörlerin de bu kapsama alınmasını istiyoruz.”

Üyelerinin kendi içlerinde duyurular yaparak istihdamlarının korunacağını bildirdiğini vurgulayan Akkol, temsil ettikleri şirketlerde, holdinglerde çoğu çalışanın sendikalı olduğunu belirtti.

Ekonomik tedbirlerden önce temsil edilen işveren camiası ve üye firmalarındaki çalışanlarının beden ve ruh sağlığı için adımlar attıklarını hatırlatan Akkol, Türkiye’nin mücadelesinde de en ön saflarda olduklarını dile getirdi.



Desteğe devam

Bir kısmı Sağlık Bakanlığı’na olmak üzere çalışanlar için gelinen noktada toplam 4 milyon maske dağıttıklarını belirten Özgür Burak Akkol, konfederasyon olarak, mart ayının başından bu yana 10 milyon lirayı aşan bir desteği üyelerine ve bağlı işletmelere direkt veya dolaylı şekillerde ulaştırdıklarını da söyledi. Akkol, ayrıca, “Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na 20 milyon lira bağış yaptık” diye konuştu.