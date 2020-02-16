BİST120.151 -0,32EURO6,560,13USD6,060,23ALTIN308,230,63
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri TMO fındığı 2 Mart’ta satışta
    ABONE OL
    16.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    TMO fındığı 2 Mart’ta satışta

    Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), stoklarındaki fındığı satışa çıkarıyor.

    TMO fındığı 2 Mart’ta satışta

    2 Mart tarihi itibariyle satışa çıkacak fındıkta kilo fiyatı; sivri kalite 20 lira, levant kalitede 20.50 lira, Giresun kalite fındıkta 21 lira olarak belirlendi.
    TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şubelerine ayrıntılı satış talimatının gelecek hafta iletileceğini belirtti.


    Geçen sezon fındık, önceki sezonlara göre artan fiyatla üreticiden 16.50 ve 17 liradan satın alınmıştı.

    Konya'da feci kazaKonya'ın Seydişehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kadınlar Türkiye’yi ‘aydınlattı’

    Kadınlar Türkiye’yi ‘aydınlattı’

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor...

    Eminönü balıkçıları ne olacak?

    Eminönü balıkçıları ne olacak?

    İşte gıda terörü listesi

    İşte gıda terörü listesi

    Sıradaki Haber