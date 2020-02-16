TMO fındığı 2 Mart’ta satışta

2 Mart tarihi itibariyle satışa çıkacak fındıkta kilo fiyatı; sivri kalite 20 lira, levant kalitede 20.50 lira, Giresun kalite fındıkta 21 lira olarak belirlendi.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şubelerine ayrıntılı satış talimatının gelecek hafta iletileceğini belirtti.



Geçen sezon fındık, önceki sezonlara göre artan fiyatla üreticiden 16.50 ve 17 liradan satın alınmıştı.