TMO incir fiyatlarını takipte

Törende konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, piyasaya arz edilecek kuru incirin tamamını alabilecek imkanlara sahip olduklarını belirterek, "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kuru incirde şu andaki fiyatlara bakarak izlemeye devam edecek. Şayet fiyatlar çiftçi memnuniyetsizliğine sebep olacak noktaya gelirse TMO hemen devreye girecek ve alım yapacaktır" dedi.

Tunç, Türkiye'de 521 bin dekar alanda ortalama 305 bin ton incir üretiminin yapıldığını belirtirken, ihracatta Türkiye’nin dünyada ilk sırada bulunduğunu söyledi. TMO, kuru incir alımlarına 14 Eylül’de başlayabilecek.