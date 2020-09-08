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    HaberlerEkonomi Haberleri TMO incir fiyatlarını takipte
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    08.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    TMO incir fiyatlarını takipte

    Kuru incir sezonu açılışı, Türkiye’deki incirin yüzde 60’ından fazlasını tek başına üreten Aydın’da yapıldı.

    TMO incir fiyatlarını takipte

    Törende konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, piyasaya arz edilecek kuru incirin tamamını alabilecek imkanlara sahip olduklarını belirterek, "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kuru incirde şu andaki fiyatlara bakarak izlemeye devam edecek. Şayet fiyatlar çiftçi memnuniyetsizliğine sebep olacak noktaya gelirse TMO hemen devreye girecek ve alım yapacaktır" dedi.

    Tunç, Türkiye'de 521 bin dekar alanda ortalama 305 bin ton incir üretiminin yapıldığını belirtirken, ihracatta Türkiye’nin dünyada ilk sırada bulunduğunu söyledi. TMO, kuru incir alımlarına 14 Eylül’de başlayabilecek.

     

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