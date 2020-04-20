BİST98.6080,44EURO7,550,16USD6,940,19ALTIN375,810,15
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri TMO'dan "ilave hububat ithalat yetkisi" iddialarına yalanlama
    ABONE OL
    20.04.2020 - 16:54 | | AA

    TMO'dan "ilave hububat ithalat yetkisi" iddialarına yalanlama

    Toprak Mahsulleri Ofisinden (TMO) yapılan açıklamada, ek mali yükümlülük uygulamasına ilişkin düzenlemenin "yanıltıcı ve yanlış" yorumlandığı belirtilerek, "Bu kararla TMO veya özel sektöre ilave bir hububat ithalat yetkisi verilmemiştir." ifadesi kullanıldı.

    TMO'dan "ilave hububat ithalat yetkisi" iddialarına yalanlama

    Ofisten yapılan yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de 18 Nisan'da yayımlanan "Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı"nın ardından, "Türkiye'de hububat ithalatında uygulanan gümrük vergilerinin sıfırlandığı ya da TMO’ya yeni ithalat yetkileri verildiği" şeklinde yanıltıcı ve yanlış yorumların yapıldığı belirtildi.

    Bazı dönemlerde, uluslararası ticari işlemlerde karşılıklı olarak ek vergiler koymak suretiyle ek mali yükümlülük uygulamalarının hayata geçirilebildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sadece 16.01.2019 tarih, 649 sayılı Karar kapsamında kuruluşumuza verilen yetkilerde aynı zamanda ek mali yükümlülük yönüyle de muafiyet sağlanmasına ilişkin bir düzenleme yapılmıştır. Bu kararla TMO veya özel sektöre ilave bir hububat ithalat yetkisi verilmemiştir."

    TMO stoklarında piyasalarda istikrarı sağlayacak miktarda ürün bulunduğu ve yaklaşan hasat dönemi de dikkate alındığında hububat piyasalarında arz yönüyle herhangi bir sıkıntının öngörülmediğinin altı çizildi.

    Sulama kanalına düşen kurt, itfaiye ekiplerince kurtarıldıMardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen kurt, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yüklem Nedir, Nasıl Bulunur? Yüklem Türleri, Yapısı Ve Örnek Cümleler

    Yüklem Nedir, Nasıl Bulunur? Yüklem Türleri, Yapısı Ve Örnek Cümleler

    Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

    Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

    'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

    'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

    Kalp krizi geçiren adam kafasını yere vurarak hayatını kaybetti

    Kalp krizi geçiren adam kafasını yere vurarak hayatını kaybetti

    Sıradaki Haber