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03.12.2020 - 09:29 | | AA

TMSF, Leziz Tarım Ürünleri'ni satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Leziz Tarım Ürünleri Gıda ve Hayvancılık Sanayi Ticaret AŞ'nin İzmir'deki zeytinlik ile tarla, sağımhane binası, yem deposu nitelikli taşınmazlarını ve bu taşınmazlar üzerinde bulunan et ve süt ürünleri üretimine özgü makineler, ekipmanlar, demirbaşlar ve taşıtlarını satışa çıkardı.

TMSF, Leziz Tarım Ürünleri'ni satışa çıkardı

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Fon'un, 29 Eylül 2016'da kayyum olarak atandığı Leziz Tarım Ürünleri Gıda ve Hayvancılık Sanayi Ticaret AŞ'nin varlıklarının, ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışına karar verildi.

Söz konusu bütünlüğün kapsamı, İzmir'in Tire ilçesindeki zeytinlik nitelikli taşınmaz ile aynı ilçede bulunan tarla, sağımhane binası, yem deposu nitelikli taşınmazlar ve bu taşınmazlar üzerinde bulunan et ve süt ürünleri üretimine özgü makineler, ekipmanlar, demirbaşlar ve taşıtlardan oluşuyor.

Muhammen bedeli 6 milyon 200 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak. İhale, 26 Ocak 2021, saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

Yemedikleri ceza kalmadı!Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyerek otomobil ile şehir turuna çıkan ve direksiyon başında alkol alan 2 genç, polis ekiplerini bile şaşırttı. 2 gence ‘Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak’ suçundan 6 bin 372 TL, 136 promil alkollü çıkan şoföre ise 'Alkollü Araç Kullanmak ve Trafik Levhalarına Uymamak' suçundan 1650 TL para cezası uygulandı.
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