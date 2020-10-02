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    HaberlerEkonomi Haberleri TMSF satışa çıkardı! 11 milyon lira...
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    02.10.2020 - 09:56 | | AA

    TMSF satışa çıkardı! 11 milyon lira...

    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Çukurova İthalat ve İhracat Türk AŞ'ye ait Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan tarlaları satışa çıkardı.

    TMSF satışa çıkardı! 11 milyon lira...

    TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Çukurova İthalat ve İhracat Türk AŞ'nin borcundan dolayı haczedilen gayrimenkullerinden oluşturulan Çukurova Seyhan Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına karar verildi.

    Söz konusu bütünlüğün kapsamı, Adana'nın Seyhan İlçesi'nde kayıtlı 10 bin 71 metrekare alanlı tarla nitelikli taşınmazdan oluşuyor.

    Muhammen bedeli 11 milyon lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

    İhale, 3 Kasım saat 14.00'te TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

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