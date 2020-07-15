TMSF’ye devredilen şirketler büyüdü

Şirketlerin TMSF’ye devrolduğu tarihten ilk çeyrek sonuna kadar geçen sürede öz kaynakları yüzde 42, aktif büyüklükleri yüzde 43 artarken, karlılıkları da büyük oranda yükseldi. Böylece 796 şirketin, 31 Mart itibarıyla toplam aktif büyüklüğü 42.8 milyar liradan 61.2 milyar liraya, öz kaynak toplamı 18.2 milyar liradan 26.1 milyar liraya ulaştı. Söz konusu şirketlerde istihdam edilen kişi sayısı ise 40 bin 684 düzeyinde bulunuyor.



33 milyarlık ciro



TMSF’nin kayyum olarak görevlendirildiği şirketlerin 31 Aralık 2018’de 30.1 milyar lira olan cirosu, 31 Aralık 2019’da yüzde 11 artarak 33.5 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde şirketlerin karı ise yüzde 86’lık artışla 1.4 milyar liradan 2.5 milyar liraya çıktı.



Öte yandan geçen yıl 796 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren bu şirketler, 2020’nin ilk çeyreğinde yeni tip koronavirüs salgını sürecine rağmen 170 milyon dolarlık ihracata imza attı. KHK’lar kapsamında TMSF’ye devredilen ya da Fon’un kayyum olarak atandığı şirketler arasında en büyükleri Erciyes Anadolu, Koza İpek, Aydınlı Giyim ve Uğur Soğutma olarak öne çıkıyor. Devredilen şirketler içerisinde yer alan 15 büyük grubun (258 şirket) devrolduğu tarihte 33.4 milyar lira düzeyinde bulunan aktif büyüklükleri, 31 Mart 2020 itibarıyla yüzde 51 artarak 50.5 milyar liraya çıktı. Aynı süreçte söz konusu şirketlerin öz kaynak toplamı ise yüzde 47’lik yükselişle 16.3 milyar liradan 24 milyar liraya ulaştı. Bu şirketlerde istihdam edilen kişi sayısı ise 31 bin 239 oldu.