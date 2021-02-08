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08.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

TOBB 69 yaşında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB’un 69 yaşına girdiğini belirterek, aynı ruh ve heyecanla güçlü Türkiye ve güçlü ekonomi için çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

TOBB 69 yaşında

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Mart 1950’de kuruluş kanunu yürürlüğe giren, 6 Şubat 1952’de ilk genel kurulunu yapan TOBB’un, 7 Şubat 1952’de organ seçimlerini tamamlayarak fiilen hayata geçtiğini ifade etti. Paylaşımında, TOBB’un ilk yönetim kurulu üyelerine yer veren Hisarcıklıoğlu, “Dünden bugüne katkı veren herkesten Allah razı olsun. 69 yıl sonra aynı ruh, aynı heyecanla güçlü Türkiye ve güçlü ekonomi için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

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