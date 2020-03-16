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    HaberlerEkonomi Haberleri TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan şirketlere flaş çağrı!
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    16.03.2020 - 16:19 | | AA

    TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan şirketlere flaş çağrı!

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlerin alındığı bir dönemde, şirketlerin sıkıntı ve önerilerini üyesi oldukları oda ve borsalara iletmeleri çağrısında bulundu.

    TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan şirketlere flaş çağrı!

    Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Birlik olarak odalar, borsalar ve sektör meclislerinden gelen sorunları ve önerileri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ilettiklerini ve bunları ilgililere aktarmaya devam edeceklerini belirtti.

    Sürecin istişare ile atlatılacağına inandıklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Şirketlerimizin sıkıntı ve önerisini üyesi oldukları oda, borsalara iletmelerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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