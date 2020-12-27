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27.12.2020 - 14:32 | | AA

TOBB'dan çevrim içi eğitime 30 bin "klavyeli tablet" desteği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çevrim içi eğitim gören ve maddi imkanı olmayan 30 bin öğrenci için "klavyeli tablet" temin ettiklerini bildirdi.

TOBB'dan çevrim içi eğitime 30 bin "klavyeli tablet" desteği

 

Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu tabletlerin öğrencilere ulaştırılmak üzere il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine dağıtımının başladığını ifade etti.

Geleceğin güvencesi olarak gördükleri gençlerin eğitimini çok önemsediklerine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bir taraftan ülkemizin ekonomisini büyütmeye çalışırken, bütün çocuklarımızın eğitim ve öğretim programlarına erişebilmeleri için eğitime yatırım yapmayı da ihmal etmedik. TOBB camiası olarak ihtiyaç sahibi öğrencilerimize 30 bin klavyeli tablet temin ettik. 81 ilde 365 oda ve borsamız, öğrencilerimize dağıtılmak üzere tabletleri il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim ediyor."

Hisarcıklıoğlu, sosyal sorumluluk bilinciyle, 81 ildeki ihtiyaç sahibi öğrencilere her sene oda ve borsalar desteği ile eğitim yardımı yaptıklarını belirterek, "Bu sene salgın sonrası farklı bir adım atmak istedik. Maddi imkanı bulunmayan öğrencilerimize, klavyeli tablet hediye etmeye karar verdik. Biliyoruz ki biz hep birlikte Türkiye'yiz." ifadelerini kullandı.

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