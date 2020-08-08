TOGG markasıyla yola devam edecek

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, “Marka beğeni endeksine baktığımız zaman kısa sürede yüzde 73 gibi bir artış olduğunu gördük. Bu bizi TOGG markasıyla devam etme konusunda cesaretlendirdi. Biz TOGG markasıyla devam ediyoruz. Gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında çok değişik isim alternatiflerini de test ederek bu sonuca vardık” dedi.

TOGG tarafından, Karakaş’ın katılımıyla Türkiye’nin Otomobili’ne ilişkin online basın toplantısı düzenlendi. Karakaş, “TOGG dahil isimler üzerine çalıştık birçok alternatifle beraber TOGG’u da test ettik. Avrupa’nın hedef pazarlarında test ettik ve TOGG kelimesinin ve ifadesinin güçlü ve her dilde de benzer şekilde okunabilen ve tescilde bir sıkıntı yaratmayan ve bizim marka özümüzü de temsil eden bir marka olarak ortaya çıktı. Bu yüzden TOGG ile devam etmeye karar verdik” diye konuştu.

Tüketici araştırmalarına ilişkin detayları da paylaşan Karakaş, “Türk tüketicisinin yüzde 70’inden fazlası elektrikli araçlara geçmeye hazır” diye konuştu. Bilinirlik ve genel beğeni oranının yüzde 90’ın üzerine çıktığını belirten Karakaş, şunları kaydetti:

“Burada önemli olan bizim Türk baharatıyla zenginleştirmiş olduğumuz kendi özgün tasarımımız, güçlü ve öz güvenli duruşumuz ön planda. Dünyadaki 10 küresel şirketle iş birliği yapma konusunda gizlilik anlaşması yapıldı. Tedarikçi seçimlerinin yüzde 93’ü tamamlandı, bunların yüzde 78’i Türkiye’den, yüzde 22’si ise Avrupa ve Asya’dan farklı şirketlerden oluşuyor.”

Batarya yatırımı

Batarya konusunda yerli firmalarla da görüşüldüğünü ancak ihtiyaç duyulan bataryanın Türkiye’de geliştirilemeyeceği konusunda görüş birliğine varıldığını aktaran Gürcan Karakaş, “Bizim ihtiyacımız olan teknoloji, elektrikli araçların ihtiyacı olan teknoloji şu an Türkiye’de henüz üretilmiyor. Ve Türkiye’deki irili ufaklı birçok şirketle de görüştük ve geldiğimiz nokta bunu Türkiye’de üretimin başlangıcına kadar hatta ilk 2 aracın üretimine kadar geliştirmemizin mümkün olmadığı yönünde. Dolayısıyla biz bu projeye dünyanın sayılı oyuncularından biriyle devam ediyoruz. Bu dünyanın sayılı oyuncularından birisini ülkemize getirme konusunda da ikna ettik” dedi.

‘İhracatta ilk hedefimiz Avrupa’

Karakaş, kendi ülkesinde başarılı olmayan bir markanın yurt dışına ihracatta başarılı olamayacağını düşündüklerini belirten Karakaş, “Biz 18 ay, belki 2 sene kadar bir süre sadece kendi ülkemizde kalmayı tercih ediyoruz. İhracata kalkıştığımız anda bizim ilk hedefimiz Avrupa pazarı olacaktır. İlk gideceğimiz ülkelerin başında Almanya, Fransa hatta İtalya var” dedi.

2022’de banttan inecek

İnşaatı zemin güçlendirme çalışmaları dahil 18 ayda tamamlanacak olan TOGG Tesisi’nde, üretim ve montaj hatlarının kurulmasının ardından, 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobil banttan inecek. Tesiste 2030 yılına kadar, tamamı doğuştan elektrikli 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet üretilecek.

‘Honda fabrikasında tarihler uyuşmadı’

Honda Türkiye’nin Şekerpınar fabrikasıyla ilgilendiklerini belirten Gürcan Karakaş, şunları aktardı:

“Tabii ki ilgilendik burayla. Yani ülkede böyle bir değer varken, açıklanmışken de belli bir noktadan sonra kapatılacağı ilgilendik. Hatta ilgilenirken sadece Honda Türkiye ile değil Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla ve Honda Japonya ile beraber değerlendirdik. Ama orada geldiğimiz noktada Honda’nın stratejik öncelikleriyle ve fabrikayı kapatma tarihleriyle bizim süreçlerimiz içerisinde bir uyuşmazlık olduğu için bunu hayata geçiremedik. Ama diğer taraftan da bizim açımızdan baktığımızda oradaki değer 25 senelik bir üretim alt yapısından ziyade oradaki otomobil dünyasının otomotiv birikimiydi.”