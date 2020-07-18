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    HaberlerEkonomi Haberleri TOGG’dan ‘tarihe iz bırakma’ daveti
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    18.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    TOGG’dan ‘tarihe iz bırakma’ daveti

    Türkiye’nin yerli elektrikli otomobilini üretecek fabrikanın temeli bugün atılıyor.

    TOGG’dan ‘tarihe iz bırakma’ daveti

    Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik İnşaat Başlangıç Töreni’ne özel, “#YenilikteBenDeVarım” başlığıyla bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında TOGG’un Gemlik’teki üretim tesisine adını yazarak bu tarihi ana iz bırakmak isteyenler “www.yeniliktebendevarim.com” adresine davet ediliyor.

    Siteye girip adını yazan herkes, adı ve altında “#YenilikteBendeVarım” etiketli bir sertifika ve iki farklı fotoğrafı indirerek sosyal medya hesaplarında paylaşabiliyor. Etkinlik boyunca sitede toplanacak olan isimler Gemlik’teki üretim merkezinde bir kapsül içinde saklanarak tarihe bir iz olarak kalacak.

    22 milyarlık tesis

    Öte yandan Gemlik’te kurulacak fabrikanın alanında çalışmalar dün gün boyu yoğun şekilde devam etti, arazi de drone ile havadan görüntülendi. 22 milyar liraya mal olacak fabrikada ilk aracın 2022 yılında banttan indirilmesi planlanıyor. 4 bin kişiye istihdam sağlanacak tesiste 5 ayrı model üretilecek.

    Türkiye’nin Otomobili’nin üretileceği TOGG mühendislik, tasarım ve üretim tesisleri inşaatına başlama töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün gerçekleştirilecek.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından “Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu İnşaata Başlama Töreni”ne ilişkin paylaşımda bulunmuştu. Bakan Mustafa Varank paylaşımında, “18 Temmuz 2020, 17.30, Gemlik, Bursa” notunu düşmüştü.

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