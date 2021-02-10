10.02.2021 - 17:04 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr
Tohumluk üretim hakkı satış ihalesi
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre, Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden tohumluk üretim hakkı satış ihalesi yapıldı.
Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü adına tescilli Niğşah ve Saruhan patates çeşitlerinin ıslahçı hakkı payı ve tohumluk üretim miktarı 8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/c ve ilgili maddeleri gereğince açık teklif usulü satılacak.
İhale, 24 Şubat 2021 günü saat 14.00’te Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Şahin Ali Mahallesi Yörük Sokak No: 2 51100 Merkez/Niğde adresinde yapılacak.
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