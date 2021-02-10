MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Tohumluk üretim hakkı satış ihalesi
ABONE OL
10.02.2021 - 17:04 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr

Tohumluk üretim hakkı satış ihalesi

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre, Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden tohumluk üretim hakkı satış ihalesi yapıldı.

Tohumluk üretim hakkı satış ihalesi

Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü adına tescilli Niğşah ve Saruhan patates çeşitlerinin ıslahçı hakkı payı ve tohumluk üretim miktarı 8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/c ve ilgili maddeleri gereğince açık teklif usulü satılacak.

İhale, 24 Şubat 2021 günü saat 14.00’te Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Şahin Ali Mahallesi Yörük Sokak No: 2 51100 Merkez/Niğde adresinde yapılacak.

Detaylar için tıklayınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir, Osmaniye, Tokat ve Tunceli 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, 'Terör örgütleri ile başaramadıklarını, darbe ile deneyenleri nasıl hüsrana uğrattıysa, bundan sonra da hüsrana gark edeceğiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkenin arasına sokmakta kararlıyız. Nasıl bugünlere geldiysek, yarın da 10 büyük ülke arasına gireceğiz' dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adım adım takip edildi! Zehir tacirleri böyle yakalandı

Adım adım takip edildi! Zehir tacirleri böyle yakalandı

Çalışanlara güzel haber! 1 yıl içerisinde başvuran alıyor

Çalışanlara güzel haber! 1 yıl içerisinde başvuran alıyor

Ukrayna uçağı ile ilgili gizli kayıt ortaya çıktı

Ukrayna uçağı ile ilgili gizli kayıt ortaya çıktı

Koronavirüs tablosu 10 Şubat açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı son durum nedir?

Koronavirüs tablosu 10 Şubat açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı son durum nedir?

Sıradaki Haber