Tokat Turhal Barajı bölgeye "can suyu" olacak

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ tarafından Tokat'a yapılan yatırımlarla ilin mümbit topraklarını suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini bildirdi.

Tokat Turhal Barajı inşaatında da çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Yıldız, "Temelden yüksekliği 121 metre olan kil çekirdekli kaya dolgu barajla, Turhal ilçe merkezinin 2050 yılına kadar ihtiyacı olan yılda 14,84 hektometreküp su temini ve 0,79 megavat kurulu gücüyle enerji üretimi sağlanacak. 43 bin 660 dekar zirai arazi sulamaya kavuşacak. Ayrıca Turhal ilçe merkezi de taşkından korunacak." bilgisini verdi.

Yıldız, söz konusu projenin tamamlanmasıyla 2020 birim fiyatlarıyla dekar başına 683 lira gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 30 milyon lira katkı ve 2 bin 183 kişiye iş imkanı sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.