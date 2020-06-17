TOKİ indiriminde cuma son gün

Kampanyaya, bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da başvurabiliyor. Bu vatandaşlara, borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim yapılıyor.



Konut ve iş yeri alıcıları 19 Haziran’a kadar kampanyaya başvurabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.