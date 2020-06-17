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    17.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    TOKİ indiriminde cuma son gün

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ), borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için düzenlediği yüzde 20 indirim kampanyasının başvuruları, 19 Haziran’da sona erecek. Kampanyaya katılım, faizlerin düşmesiyle artış gösterdi. Kampanyadan şimdiye kadar 14 bin 281 kişi yararlandı. Katılanların 12 bin 833’ü bütün borçlarını kapatarak, tapularını almaya hak kazandı.

    TOKİ indiriminde cuma son gün

    Kampanyaya, bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da başvurabiliyor. Bu vatandaşlara, borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim yapılıyor.

    Konut ve iş yeri alıcıları 19 Haziran’a kadar kampanyaya başvurabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak. 

    Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi harekat merkezindeMilli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor” ifadelerine yer verildi.
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