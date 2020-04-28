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    28.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    TOKİ kurası bugün başlıyor

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi’nin 6 ildeki kura çekilişi 28-30 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

    TOKİ kurası bugün başlıyor

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı Twitter’dan yapılan açıklamada, “28-30 Nisan ‘TOKİ hak sahipliği belirleme kuraları’ Manisa, Denizli, Nevşehir, Yozgat, Isparta ve Konya illerini kapsıyor” ifadesine yer verildi. Paylaşımda, detaylara “http://toki.gov.tr” adresinden, sonuçlara da e-Devlet Kapısı’ndan ulaşılabileceği belirtildi. 

    Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 131 kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 95 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 112 bin 261'e, toplam can kaybının 2 bin 900'e ulaştığı açıklandı.
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