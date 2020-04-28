TOKİ kurası bugün başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı Twitter’dan yapılan açıklamada, “28-30 Nisan ‘TOKİ hak sahipliği belirleme kuraları’ Manisa, Denizli, Nevşehir, Yozgat, Isparta ve Konya illerini kapsıyor” ifadesine yer verildi. Paylaşımda, detaylara “http://toki.gov.tr” adresinden, sonuçlara da e-Devlet Kapısı’ndan ulaşılabileceği belirtildi.