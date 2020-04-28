28.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
TOKİ kurası bugün başlıyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi’nin 6 ildeki kura çekilişi 28-30 Nisan tarihleri arasında yapılacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı Twitter’dan yapılan açıklamada, “28-30 Nisan ‘TOKİ hak sahipliği belirleme kuraları’ Manisa, Denizli, Nevşehir, Yozgat, Isparta ve Konya illerini kapsıyor” ifadesine yer verildi. Paylaşımda, detaylara “http://toki.gov.tr” adresinden, sonuçlara da e-Devlet Kapısı’ndan ulaşılabileceği belirtildi.