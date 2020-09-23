TOKİ resmen duyurdu! İşte başvuru şartları...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Ankara Mamak Altıağaç Karaağaç 2. Etap'ta 503 adet kamu konutunu satışa sunuyor.
Konut satın almak için başvurular, 01 Ekim – 16 Ekim 2020 tarihleri arasında T. Halk Bankası A.Ş. şubelerine yapılacak.
Maske denetiminde ortalık karıştı! 2 polis yaralıEdirne’de, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği maske denetimlerinde, ortalık karıştı. Kimliklerini vermek istemeyen 2 şüpheli önce küfür edip, ardından da mukavemet gösterince arbede yaşandı. 2 polisin yaralandığı olay, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.