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    HaberlerEkonomi Haberleri TOKİ resmen duyurdu! İşte başvuru şartları...
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    23.09.2020 - 14:37 |

    TOKİ resmen duyurdu! İşte başvuru şartları...

    TOKİ'ye ait olan 503 adet konut satışa çıkarıldı. Satış ilanı Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. İşte başvuru şartları...

    TOKİ resmen duyurdu! İşte başvuru şartları...

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Ankara Mamak Altıağaç Karaağaç 2. Etap'ta 503 adet kamu konutunu satışa sunuyor.

    İLANA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    Konut satın almak için başvurular, 01 Ekim – 16 Ekim 2020 tarihleri arasında T. Halk Bankası A.Ş. şubelerine yapılacak. 

     

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