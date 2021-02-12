TOKİ'den 162 konut için kura çekimi

Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından TOKİ tarafından afetzedeler için yapılan konutların inşa çalışmaları sürüyor. Zafran Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 162 konutun hak sahibinin belirlenmesi için İl Özel İdaresi'nde kura çekimi yapıldı.
İstanbul'da korkunç olay! Eşini kömürlükte boğarak öldürdüFatih'te yaşayan Mahmut Gürler, iddiaya göre eşi Melek Gürler'i kömürlüğe götürüp boğarak öldürdü. Cinayetin ardından iş yerine giden koca, yakınlarını arayarak eşine ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine eve giden yakınları genç kadının cansız bedenini buldu. Uzun yıllardır aileyi tanıdığını söyleyen Kadir Yavuz; "Daha önceden de uzaklaştırması vardı. Kumar oynuyordu. Tahminim eşinden para istedi. Bodruma indirmiş öldürmüş, öldürdükten sonra iş yerine tekrar gitmiş" dedi.