TOKİ'den 162 konut için kura çekimi

Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından TOKİ tarafından afetzedeler için yapılan konutların inşa çalışmaları sürüyor. Zafran Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 162 konutun hak sahibinin belirlenmesi için İl Özel İdaresi'nde kura çekimi yapıldı.